Alunos de escola pública e privada se reúnem para trocar experiências

A diretora da escola pública conta que foi a primeira vez que a escola recebeu a visita de alunos da rede particular e acredita que o evento colabora com o aprendizado de ambas turmas - Reprodução

Alunos da escola municipal “Fauze Scaff Gattass Filho”, localizada no bairro Nova Campo Grande, receberam nesta quarta-feira (8), a visita de uma turma de 107 alunos do Ensino Fundamental da escola Harmonia, que foram até a unidade para conhecer os projetos desenvolvidos no local e trocar experiências sobre a realidade das escolas públicas e particulares.

Durante a visita, os alunos conheceram a horta da escola, responsável por diversos prêmios recebidos pela unidade, além dos projetos pedagógicos desenvolvidos. Outro ponto que chamou a atenção das crianças foi o cardápio da merenda, rico em proteínas e hortifrutis. “Muitos quiseram experimentar e adoraram a comida”, disse a diretora do “Fauze”, Tânia Vital.

Ainda segundo Tânia, o projeto “Recreio Lúdico”, onde uma vez por semana os alunos desfrutam do intervalo utilizando brinquedos da própria escola que estimulam a atividade esportiva e a interação, e também o projeto “Líderes do Futuro”, onde um grupo de alunos acompanha os visitantes para explicar todas as atividades desenvolvidas na escola, despertaram a curiosidade dos alunos e foram motivo de elogios pelas professoras.

“Eles gostaram de ver como valorizamos a participação da comunidade nas ações da escola”, destacou Tânia.

De acordo com a orientadora pedagógica da escola Harmonia, Daniele Benato, o projeto contribui com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. “Nós temos um projeto com horta e percebemos que o projeto da Fauze é bem estruturado”, afirmou a professora.

Batizado de “A História da escola”, o projeto que promove a interação entre alunos da rede pública e particular visa apresentar às crianças as diferentes realidades das escolas pelo mundo através de vídeos, internet e demais recursos visuais.

As crianças são orientadas a observar cada detalhe para depois fazer uma análise das semelhanças e diferenças das duas redes e sua evolução ao longo dos anos.

Impressões

O aluno Mateus Garcia, de sete anos, estudante do 2º ano da escola Harmonia falou sobre sua experiência de visitar uma escola pública. “Eu achei muito legal e interessante. Conheci o funcionamento da escola e vi muita coisa diferente. Gostei dos projetos”, disse.

Aluna do “Fauze Scaff”, Ariele Peralta, 14 anos, do 6º ano do Ensino Fundamental, recepcionou os estudantes e relatou seu olhar sobre a visita. “Trocamos algumas ideias e percebi que eles curtiram bastante a horta da escola. Foi um aprendizado para as duas escolas”, pontuou.

A diretora Tania Vital conta que foi a primeira vez que a escola recebeu a visita de alunos da rede particular e acredita que o evento vai colaborar com o aprendizado de ambas turmas.

“Nossos alunos acharam bem diferente essa visita. Já tivemos visitas de várias unidades de escolas públicas, estaduais e federais e creio que isso ajuda no contexto escolar pela troca de experiências entre eles, cultural e pedagógica”, concluiu.