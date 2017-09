Corpo de Bombeiros apresenta projeto “Cão herói, cão amigo” a estudantes de escola municipal

Uma visita bem inusitada aconteceu nesta quarta-feira (6), para alunos da escola municipal “Dr. Plínio Barbosa Martins”, localizada no bairro Jardim das Macaúbas. O Corpo de Bombeiros por meio do projeto “Cão herói, cão amigo”, levou para a unidade dois cães para interagir com as crianças enquanto os militares explicavam os diversos trabalhos realizados por eles na corporação.

Os animais são utilizados em terapias e atendem várias instituições, como escolas, asilos e outras entidades.

A apresentação dos cães foi feita pelo 2º tenente bombeiro, Henrique Manoel Falcão, que visitou as salas de aula para explicar sobre a rotina dos cães e como o corre o trabalho da corporação nos diversos tipos de chamado, além de responder dúvidas dos alunos.

O tenente explicou que os cães são muito dóceis e possuem treinamento. Os bombeiros que participam do projeto passam por treinamento especifico para guiar os cães nos ambientes com pessoas. Falcão ainda mencionou que essa visita tem o objetivo de ir até a população para realizar a pesquisa de satisfação.

“Vamos ate a população para ter uma resposta das pessoas sobre o que podemos melhorar, ou como ela está sendo atendida”, destacou.

Na visita foram levados dois cães, um da raça Golden Retriever, que recebeu o nome de Chopp e um buldogue francês, batizado de Fred. Apesar de filhotes, os dois já atuam em ações dos bombeiros.

Aprendizagem

Para a diretora da escola, Tânia Maisa Braw, a visita é significativa, pois leva também a aprendizagem, na questão de socialização e das verdadeiras funções dos bombeiros. Ela acredita que isso muda valores.

“Eu achei importante. As crianças ficaram encantadas, animal traz muita alegria. Vejo que é importante para o futuro, porque há uma proximidade mostrando a profissão do bombeiro, no que ele faz. Creio que muitas crianças irão pensar diferente sobre a função deles. Isso já é uma aprendizagem”, destacou.

A aluna Lorraine Bruna de Souza, do 9º ano gostou da visita e acredita ser importante a interação com animais.

“Eu achei o projeto interessante. Vir aqui com os cachorros demonstrar o trabalho deles é bem interessante. Além de serem lindos, os animais podem até salvar vidas”, disse.

Encantada também estava a aluna Heloisa Xavier Gonçalves, de7anos, estudante do 2º ano.

“Eu achei legal e fofinhos. Gosto dos bombeiros porque eles combatem o fogo e eu quero ser bombeira”, revelou.

Para solicitar uma visita dos bombeiros para apresentar o projeto, as escolas s devem encaminhar o pedido para o 1º Grupamento dos Bombeiros Militares, que fica localizado na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão.

Veja Também

Comentários