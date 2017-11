Alunos de escola da Reme se apresentam com músicos da Guarda Municipal

23379867_1489063851170577_7984943093032042494_n

Alunos da escola municipal “Coronel Sebastião Lima”, localizada no bairro Serradinho, visitaram a Guarda Municipal e apresentaram duas músicas ao lado dos músicos da banda da corporação. A visita foi um prêmio concedido a oito alunos da escola que melhor se destacaram no terceiro bimestre e em um desfile alusivo à primavera.

Com idades entre oito e 13 anos, as crianças passaram duas horas com os músicos conhecendo os instrumentos e recebendo orientações sobre seu manuseio. Acompanhadas pela professora de Artes Janaina Zuza Silva e pela diretora da escola, Rosângela Storti, os alunos, puderam escolher os instrumentos com o qual mais se identificaram e treinaram duas composições que integram o repertório da banda.

A diretora da escola conta que alguns já têm familiaridade com o universo musical, pois costumam se apresentar na comunidade e na igreja que frequentam, mas ficaram surpresos com o ensaio e a dedicação dos músicos. “Eles ficaram emocionados porque a banda tocou algumas músicas só para eles. Foi muito importante esta valorização”, destacou Rosângela.

O aluno Geraldo Gabriel Lopes de Oliveira, 14, da 8ª série escolheu a bateria e disse que seu desempenho não ficou a desejar. Ele contou que pratica o instrumento há um ano e ficou feliz com a oportunidade de se apresentar com músicos profissionais. “Toquei de ouvido mesmo. Esta oportunidade me incentivou a fazer parte de uma banda militar, já que eu quero ser bombeiro”, disse.

Colega de Geraldo, o aluno Henry Felype Castilho Satti, 13, escolheu a guitarra para se apresentar e mesmo sem nunca ter pego no instrumento, conseguiu acompanhar o ritmo com apenas alguns minutos de ensaio. “Eu já pensava em ter aulas de música, agora fiquei mais motivado”, pontuou.

A diretora Rosângela Storti ressaltou que sempre promove passeios culturais não apenas aos alunos que se destacam no bimestre, tanto que este ano a turma já visitou o projeto educativo Detranzinho e um museu. “Lançamos a ideia de desenvolver em 2018 algum projeto musical com a banda da Guarda Municipal. A ideia é incentivar a musicalização dos alunos, que só vem a enriquecer o processo de aprendizagem”, concluiu.