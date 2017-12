Alunos de escola da Reme criam livro com redações elaboradas durante o ano

Criar o hábito de leitura entre os alunos é um desafio constante para o professor, que busca na criatividade, o incentivo para que esta prática ocorra com frequência, até mesmo fora do ambiente escolar. Pensando nesta dinâmica, a professora Maliluz Neves, que atua na escola “Kamé Adania”, criou o “Projeto de Leitura”, que envolveu alunos dos 7º e 8º anos de sua unidade.

A escola, que fica localizada no bairro Nascente do Segredo, focou na criação de um livro com o conteúdo de aprendizado desenvolvido durante o ano de 2017 em sala de aula e também em decorrência da leitura de livros. Para realizar o projeto a professora trabalhou com mais de 40 livros de vários gêneros, como romance, aventura, suspense, drama, amor, terror e drama.

Após as leituras, os alunos faziam uma sinopse em sala de aula para os colegas sobre a obra lida. “No primeiro momento houve uma certa resistência, mas depois eles gostaram. Criamos uma roda de bate papo para discutirmos e tudo foi surtindo efeito”, afirmou.

Para a professora Maliluz, o “Projeto de Leitura”, trabalhado através de sua disciplina de língua portuguesa pode influenciar na aprendizagem dos alunos. “Eu acredito que um aluno que saiba ler, que goste, tem grandes proporções a um futuro melhor, porque ele precisa ter um conhecimento diversificado de vários temas. A partir do momento que eles conhecem outros assuntos, eles vão se preparando para um futuro melhor”, diz Maliluz.

O resultado da iniciativa deu tão certo, que as turmas produziram um livro com textos referentes ao conteúdo aprendido durante o ano. Com o título de “Trilhando na Escrita”, a obra é um compêndio com as melhores redações criadas, adaptadas e de releituras de livros populares.

Como forma de reconhecimento ao material produzido, a professora realizou nesta segunda-feira (5), o “Prêmio Leitor 2017 Kamé Adania”. Ao todo, 70 alunos da escola participaram do projeto. Os alunos receberam medalhas de ouro, prata e bronze, além de livros das redações elaboradas por eles mesmos.

A professora destacou que o projeto serviu como estimulo para os alunos e tanto que teve criança que chegou a ler nove livros durante o ano. Alguns alunos leram em média, seis livros durante 2017. “Eu acho importante porque é algo que nós iremos levar para o resto da vida. Sobre o livro eu escrevi uma resenha de Anne Frank e artigos de opinião. Eu quis mostrar na minha escrita que temos que ter o prazer de ler. Precisamos ter alguma leitura em nossa vida”, comentou Vitoria Cristina Rocha, do 7° ano.

Para o aluno Grilherme dos Santos Martins, do 7° ano a ajuda da professora foi importante e fundamental para aprender a ler. Premiado com o ouro e um livro, o estudante comentou como conquistou a medalha. “Foi legal, porque antes eu tinha dificuldades de leitura e quem me ensinou foi a professora Maliluz. Quanto mais eu fui estudando, mais ela foi me ensinando”, destacou.