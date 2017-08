Alunos da UFRJ são transferidos para hotel no centro do Rio

A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) transferiu para um hotel nesta tarde de hoje (8) 206 estudantes que ficaram desabrigados após incêndio na última quarta-feira (2) no alojamento do campus do Fundão, na Ilha do Governador, zona norte. Eles estavam dormindo emergencialmente na quadra de basquete da Escola de Educação Física e Desporto. Amanhã, o reitor Roberto Leher, vai se reunir com o integrantes do Ministério da Educação para analisar a situação e demandas relativas à moradia estudantil na universidade.

A reitoria informou que a contratação da hospedagem, com quartos triplos, no centro da capital fluminense, tem caráter emergencial para o período de 30 dias, pois muitos dos estudantes vêm de outros estados e são desprovidos de rede familiar no Rio de Janeiro.

Pela manhã, os estudantes puderam retirar os pertences depois que o Corpo de Bombeiros emitiu laudo permitindo o acesso.

A causa do incêndio ainda não é conhecida. Por questões de segurança, toda a ala está interditada e a outra ala da Residência Estudantil tem funcionamento normal. O fogo atingiu oito apartamentos da Residência Estudantil da instituição por volta das 4h da amanhã de quarta-feira e foi controlado por volta das 5h30. Um estudante sofreu fratura na perna ao tentar sair do local e foi hospitalizado. A Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst), por meio da Divisão de Saúde do Estudante, colocou assistentes sociais em regime de plantão no local para encaminhar aos serviços de saúde os estudantes que necessitarem.

Cerca de 100 estudantes que ficaram desabrigados optaram por outra alternativa, como casa de parentes e amigos.

Laudos

Após o ocorrido, a Prefeitura da UFRJ solicitou perícias à Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Coppe-UFRJ. O laudo da Defesa Civil determinou a interdição dos quartos 324 e 328, no segundo pavimento. De acordo com a Divisão de Segurança (Diseg) da UFRJ, os apartamentos 222, 224, 226 e 228 (primeiro andar) foram integralmente comprometidos. A perícida da Polícia Federal foi realizada na última sexta-feira e a universidade aguarda emissão de laudo.

Reforma

A reitoria busca espaço adequado para acomodação dos moradores e viabilizar a reforma da Residência Estudantil. Na semana passada, a UFRJ teve duas reuniões com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação para estudo de alternativas de médio e longo prazo. Um ofício foi apresentado ao Ministério da Educação, na semana passada, solicitando reabertura do local em condições apropriadas, além de ampliação da oferta de vagas de moradia, visto que a UFRJ, atualmente, tem condições de prover assistência estudantil para apenas 15% da demanda.

