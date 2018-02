Alunos da Reme terão cinco novos itens no uniforme deste ano

Além dos artigos novos, os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental receberão este ano camiseta de manga curta, bermuda para os meninos, meias, um par de tênis e jaqueta com capuz - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Cinco novos artigos irão compor o uniforme dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) neste ano. Mochila, short saia, camiseta regata, calça legging e mais um modelo de jaqueta vão somar aos modelos entregues em 2017.

A mochila será entregue aos alunos do berçário, creche e pré-escola. O short saia, também aos alunos da creche e pré-escola. Já a camiseta regata vai contemplar as séries iniciais, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental e a calça legging capri, que será disponibilizada a alunas das séries iniciais.

Além dos artigos novos, os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental receberão este ano camiseta de manga curta, bermuda para os meninos, meias, um par de tênis e jaqueta com capuz.

Para as turmas de berçário, creche e pré-escola, as meias antiderrapantes, novidade implantada já no ano passado para os pequenos do berçário, permanecem este ano, oferecendo maior segurança. Os bebês também receberão camiseta manga curta, bermuda, agasalho, calça e tênis, itens já entregues ano passado.

Já os alunos da creche e pré-escola ainda ganharão camiseta manga curta, bermuda, jaqueta, calça, meias e tênis, como já foi entregue em 2017.

Os alunos do 6 ao 9 ano e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) receberão duas camisetas cada, já que nestas séries foi constatado que preferem utilizar roupas próprias.

A relação de itens que compõem o uniforme foi publicada na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial, que divulgou o resultado do processo licitatório referente aos uniformes e contempla sete empresas. A projeção inicial de gastos da Semed (Secretaria Municipal de Educação) com o uniforme era de R$ 37.884.992,00, no entanto, ao final do processo licitatório, o valor teve uma redução de 40,31%, ficando em R$ 22.614.798,00. O diretor-geral de compras e licitações, Ralphe da Cunha Nogueira, explica que a queda do valor se deve a competitividade do processo.

A ata de registro de preços referente ao processo licitatório tem validade de um ano, o que significa que a prefeitura não precisa dispor dos R$ 22 milhões imediatamente, podendo adquirir as peças conforme a necessidade. Em 2017, o gasto com uniforme foi de R$ 8 milhões. Entretanto, neste ano houve um acréscimo na quantidade de itens. Serão adquiridas 103.400 peças, já contando com a reserva.