Alunos da Reme são premiados em concursos de redação

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) que foram classificados do 1º ao 5º lugar no concurso de redação que teve como tema “Os serviços sanitários do governo controlam a dengue?”, recebem, até quinta-feira (23), um tablete e um livro como prêmio do concurso.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, participou nesta terça-feira (21), na escola “Major Aviador Y Juca Pirama de Almeida” da entrega do prêmio à aluna Maria Teresa Aratani de Almeida, que conquistou o 4º lugar no concurso. A primeira aluna a receber a premiação foi Vitória Ferro, da escola “Isauro Bento Nogueira”, classificada em 1º lugar.

Realizado através de parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Rotary Club, o concurso, que acontece desde 2015 nas escolas municipais, é coordenado pelo médico Hélio Mandetta e tem a proposta de debater os problemas ocasionados pela proliferação do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya.

Para o médico, além de conscientizar os alunos sobre a importância de combater o Aedes Aegypti no ambiente escolar, o concurso também é importante, pois alcança a família dos alunos. “É muito importante que todos saibam o quanto estas doenças são perigosas para prevenir. Quando discutimos o tema na escola, as famílias também recebem estas informações”, ressaltou.

O concurso foi destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A aluna Maria Teresa contou que sempre participa de concursos culturais, tanto que em 2016 ficou em primeiro lugar no concurso sobre o Dia da Bandeira. Ela revelou que tem facilidade nas redações, já que sempre procura ler títulos além dos indicados pelos professores. Para desenvolver o dengue sobre a dengue, ela se baseou nas informações repassadas pelos professores através de atividades pedagógicas e palestras. “Além de conscientizar sobre o problema, estes concursos incentivam a ler e realizar pesquisas”, afirmou Maria Teresa.

A secretária Elza Fernandes Ortelhado destacou a importância das parcerias com entidades na realização de eventos culturais. “A Semed sempre estará de portas abertas para iniciativas como esta, que incentivam nossos alunos a conhecer mais a respeito dos temas abordados nos concursos. Valorizamos muito estas parcerias”, pontuou.

Também foram premiados os alunos João Victor Vidal Souza, da escola “Irmã Edith Coelho Neto”, que conquistou o 2º lugar, Camily Ribeiro, da escola “Oito de Dezembro”, que ficou em 3º lugar e Sarah Gabrielle Soares, da escola “José Rodrigues Benfica”, em 5º lugar.

Já a escola foi premiada com diversos títulos literários para enriquecer o acervo da biblioteca.

Bandeira

Alunos da Reme que participaram do “1º Concurso de Redação sobre o Dia da Bandeira”, também já receberam seus prêmios. O concurso foi uma parceria entre a Semed e a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e teve como foco os alunos dos 8º anos do Ensino Fundamental.

Segundo o técnico Thiago Rupere, da Gerência do Ensino Fundamental e Médio da Semed, o concurso teve o objetivo de debater a importância da valorização dos símbolos nacionais, por isso foi realizado no mês em que se comemora a Proclamação da República e o Dia da Bandeira. “Foi uma oportunidade para os professores discutirem estes símbolos, realizar pesquisas e falar sobre a história de suas criações, além de trabalhar o pedagógico”, disse Thiago.

A aluna Mariana Clara Cruz Nascimento, da escola “Licurgo de Oliveira Bastos”, que conquistou o primeiro lugar, contou que este foi o primeiro concurso que participou e teve como motivação, o momento político atual. “Tudo o que está acontecendo vai refletir no nosso futuro. Temos que opinar porque as gerações futuras irão estudar o que estamos vivendo”, afirmou. Para elaborar o tema, ela contou que assistiu aos vídeos exibidos pela professora, destacando a história da criação da bandeira nacional e ficou atenta às discussões políticas.

“Fui elaborando meu texto a partir daí. Estava confiante, mas não esperava o primeiro lugar. Para mim serviu como estímulo para participar de outros concursos e continuar escrevendo”, ressaltou.

Também receberam prêmio as alunas Layane Stocco Lima, da escola “Leovegildo de Melo”, com o 2º lugar e Maria Isabel Gonçalves, da escola “Professor Aldo de Queiroz”, que ficou em 3º lugar.