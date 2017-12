Alunos da Reme recebem presentes do projeto Papai Noel dos Correios

presente correios-1

A emoção de ganhar o tão esperado presente de Natal está sendo vivenciada por pelo menos sete mil alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) em Campo Grande que participaram do projeto Papai Noel dos Correios. Participam do projeto 23 unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), entre ceinf e escolas. O momento mais emocionante de todo o processo é a chegada do bom velhinho nas unidades e a expectativa da criançada.

A parceria dos Correios com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) começou em setembro, quando representantes das escolas selecionadas participaram de uma reunião com os responsáveis pelo projeto para conhecer os detalhes da campanha, que completa 28 anos.

A campanha tem como objetivo, atender os pedidos das crianças realizados através de cartas escritas ou desenhadas por eles mesmos e endereçadas ao Papai Noel. A intenção é atender as crianças dos bairros periféricos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os presentes solicitados pelas crianças são arrecadados, organizados e distribuídos pelos Correios por meio de outras instituições ou pessoas físicas que contribuem de forma de doação.

E para que as crianças sejam atendidas, a campanha acaba estimulando a solidariedade e promove uma mobilização na comunidade escolar, que se une em busca de parceiros que adotem as cartinhas e ajudem a garantir os presentes pedidos pelos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1° ao 5º ano).

A campanha também estimula a aprendizagem, já que os professores trabalham com os alunos, técnicas de redação, desenho e a forma de endereçar corretamente uma carta.

Pedidos

No Ceinf Tia Eva, localizado na comunidade quilombola do mesmo nome, até uma bicicleta foi entregue, prova de que os parceiros que adotaram as cartas se empenharam em atender os pedidos feitos.

A profissional autônoma, Aline Cristina, mãe de uma aluna do Ceinf, fala sobre a alegria das crianças em ganhar o tão sonhado presente. “Fico muito feliz, as crianças ficam também. O Natal é uma data especial porque reúne as famílias. Minha filha foi atendida e ganhou uma boneca”, disse.

Na região do bairro do Tarsila Amaral, no Ceinf Marta Guarani, bolas, carrinhos e bonecas fizeram a festa das crianças. A mãe de uma aluna, Elizabete Siqueira, operadora de caixa, que mora na região há 12 anos ficou emocionada ao participar do projeto. “Foi muito legal. No bairro tem muitas famílias que não têm condições de presentear os filhos e eles ficam muito alegres quando ganham. É muito bonito por parte das pessoas que ajudam”, afirmou.

Para a diretora do Ceinf Marta Guarani, Giane dos Santos Bezerra a ação em parceria com os Correios realiza sonhos. “Acho importante atender a criança nos seus sonhos e expectativas. Essa comunidade é carente, então muitos devem ter tido os desejos realizados hoje. Pode ser numa festa de confraternização, na alimentação, tudo que parece ser simples para nós para eles é muito”, ressaltou.

Participantes

Participaram da campanha as escolas Elízio Ramirez Vieira; José Mauro Messias da Silva – Poeta das Moreninhas; Orlandina Oliveira Lima; Professor João Cândido de Souza; Professor Nelson de Souza Pinheiro e Professor Licurgo de Oliveira Bastos.

Os Ceinfs participantes foram Flória Britez de Eugenio, José Carlos de Lima; Maria Oliveira Lima; Neida Gordin Freire; João Garcia Carvalho Filho; Marta Guarani; Nilda de Almeida Coelho; Prof.ª Adélia Leite Krawiec; Tia Eva; Vila Nasser; Prof.ª Ayd Camargo Cezar; Ramza Bedoglin Domingos; Joana Mendes dos Santos; Lageado; Paraíso Infantil; Paulo Siufi e Miguel Scaff