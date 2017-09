Alunos da Reme participam neste sábado da 3ª Etapa do Campeonato Estadual de karatê

Alunos das escolas municipais Nerone Maiolino e Professor Vanderlei Rosa de Oliveira participarão neste sábado (2), da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Karatê Olímpico, no Ginásio de Esporte da Escola da Mace.

No total, as escolas levarão dez atletas para a competição. O evento esta sendo realizado pela Federação de Karate de Mato Grosso do Sul.

Os alunos que estão disputando o campeonato e treinam dentro das próprias unidades escolares através do “Projeto de Lutas”, da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria de Educação. Outras modalidades são contempladas pelo projeto como judô, luta olímpica, capoeira e taekwondo.

Um dos alunos da Rede Municipal Ensino que está se destacando no karate é Miguel Borges, de apenas sete anos de idade. Estudante da escola Vanderlei Rosa, ele participa pela primeira vez do campeonato.

O técnico responsável pelo projeto na Deac, Elson Escalante, fala da importância da participação precoce do aluno. “Miguel se destaca pelo fato de ser muito novo e chegar na terceira etapa. Ele tem possibilidades de ir adiante na competição”, afirmou.

A aluna Emily Trindade, da escola Nerone Maiolino, de 14 anos de idade, também vem despontando e em 2014 foi Campeã Brasileira Regional.

Pela escola Nerone Maiolino irão competir: Bruna Cândido (12 anos), Luciana Castilho (13 anos), Suelen Eduarda (10 anos), Ryhan (12 anos), João Vitor Freres (14 anos), Isaque Oliveira (10 anos), Ellen Mora (13 anos), Emily Mora (9 anos) e Gabriel Tele Santana (12 anos). Já da escola Vanderlei Rosa irão participar Nicolas Rodis (11 anos) e Maria Eduarda Silva (12 anos).

O trabalho de desenvolver a modalidade de karate olímpico junto aos alunos das duas escolas é feito pela professora Celina Lopes, filiada à Federação de Karate de Mato Grosso do Sul e Confederação Brasileira de Karate. Há nove anos ela desenvolve a modalidade com crianças e adolescentes.

O evento terá início às 9 horas, no Ginásio de Esporte da Escola da Mace, localizado na Rua Íria Loureiro Viana, 47, Centro.

Veja Também

Comentários