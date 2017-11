Alunos da Reme e professores se destacam em Olimpiada Brasileira de Matemática

DSC_8847

Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) classificados nas provas da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) receberam nesta quarta-feira (6), no Teatro Glauce Rocha, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, as premiações das provas realizadas do ano de 2016. Ao todo, 21 alunos de escolas municipais participaram e foram classificados nas provas da OBMEP. Foram 18 medalhas de bronze, duas de prata e uma de ouro. Os professores participantes da premiação foram sete.

Da Escola Municipal Prof. Luiz Antônio de Sá Carvalho, Kevin Queiroz Campião, de 13 anos, medalha de prata na Olimpiada fala da emoção de ser classificado. “Eu estudei e me esforcei bastante pra responder as questões. Ano retrasado eu tinha estudado bastante para a Obmep de 2015 o que me ajudou bastante e para 2016 eu estava mais preparado. Acredito que isso me ajuda a construir um futuro melhor”.

Bronze na olimpíada, o aluno Pedro Luiz de Moura Costa, de 12 anos, do sétimo ano da Escola Arlindo Lima, comenta sobre sua participação da prova. “Eu acho importante para meu futuro e para minha carreira. Eu tinha classificado em segundo lugar, mas analisaram a pontuação e fiquei com o bronze, mas foi ótimo. A escola me ajudou a descobrir esse mundo, como fazer cálculos”.

Uma das professoras premiadas com menção honrosa na OBMEP, da Escola Municipal José Rodrigues Benfica, Elisany Oliveira Lopes Rodrigues, que levou o premio como a professora que mais levou alunos a fazer a prova comenta sobre a sua emoção. “Eu já participei de outras provas. É muito difícil. É um trabalho de um ano inteiro com ajuda dos professores e dos pais conseguimos”.

A Escola Jose Benfica colocou seis alunos na prova e levou duas medalhas de bronze e quatro menções honrosas.

A Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, ressaltou o apoio que a Reme ofereceu este ano aos alunos que participaram de olimpíadas pedagógicas e falou sobre a importância da participação dos alunos nestas competições. “A Semed está sempre empenhada em valorizar esses eventos, apoiando nosso alunos, pois além de incentivar o estudo de várias disciplinas, como a Matemática, estes eventos podem ajudar as crianças a descobrirem uma profissão”, disse.

OBMEP

A Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas tem o objetivo de difundir, entre alunos e professores, a importância de estudar Matemática. A OBMEP, assim como as olimpíadas esportivas, têm seus ganhadores, que podem servir de incentivos para que outros alunos se dediquem ainda mais ao estudo da Matemática.

Os alunos que foram classificados pertencem as escolas: E.M. Aldo de Queiroz, E.M. Prof. Luiz Antônio de Sá Carvalho, E.M. Prof. Múcio Teixeira Junior , E.M. José Rodrigues Benfica, E.M. Elpidio Reis, EM NAGIB RASLAN, E.M. Profª. Marina Couto Fortes, E.M. Prof. Licurgo de Oliveira Bastos, E.M. Prof. Arlindo Lima, E.M. Irmã Edith Coelho Netto, E.M. Carlos Vilhalva CRISTALDO e E.M. João de Paula Ribeiro.

O aluno classificado em primeiro lugar foi Rafael Aparecido Rodrigues, da Escola Aldo de Queroz. Em segundo lugar, Kaike Paião Ormande da Silva, da Escola Domingues Gonçalves Gomes e Kevin Queiroz Campião, da Escola Antonio de Sá Carvalho.

Os professores da REME que receberam menção honrosa foram: Ana Grellmann, Anselmo de Souza Filgueira, Dirceu Antonio Barbosa, Elisany Oliveira Lopes Rodrigues, Flavio Junior Zanardo, Gizella Silva Correa e Rosa Soares Obregon.