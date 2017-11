Alunos da Reme conquistam medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Geografia

SONY DSC

A equipe formada por três alunos da Escola Municipal “Santos Dumont” conquistou medalha de prata na 3º Olimpíada Brasileira de Geografia, organizada pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A competição é voltada a alunos de escolas públicas e particulares, desde o 9º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio.

O objetivo da Olimpíada, que teve 1977 equipes inscritas, é despertar nos alunos o interesse pela Geografia e Geociências, além de incentivar pesquisas nas áreas relacionadas com a proposta de estimular a curiosidade dos estudantes sobre o tema. A competição também visa levar os professores a inovar suas metodologias de ensino, visando a aplicação do conhecimento para o exercício da cidadania.

Em Mato Grosso do Sul 54 equipes participaram da competição, sendo que os alunos Israel Augusto Cândido de Almeida, Bruno Rios Pupim e Mateus Henrique Silva Custódio, todos do 9º ano, conquistaram o 5º lugar, o que, segundo as regras da competição, corresponde a medalha de prata. Ao todo, nove equipes de escolas do Estado atingiram colocações que renderam a prata.

As provas, compostas por questões de múltipla escolha, foram realizadas online e testaram a capacidade dos alunos de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado.

De acordo com o professor de Geografia, Gustavo Henrique de Almeida Ferreira, que monitorou os alunos participantes, conforme as regras da competição, a equipe pode realizar consultas e pesquisas na internet para responder às questões, já que a Olimpíada foi dividida na fase competitiva e cooperativa.

Prova

Durante a olimpíada, os participantes deveriam mostrar capacidade de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado, porém, o objetivo da comissão científica da Olimpíada de Geografia é criar um espaço de colaboração e aproveitar o evento para o crescimento e a difusão de boas práticas de ensino.

Ao professor coube o papel de monitorar a equipe e ajudar os estudantes a encontrarem a resposta de forma autônoma. As questões abordaram a sustentabilidade e utilização ética dos recursos naturais, de forma a contribuir para a criação de uma sociedade mais participativa.

A ideia da competição foi despertar nos estudantes o interesse pela Geografia e as Ciências da Terra, estimulando pesquisas e questionamentos, além da curiosidade científica. “Fiquei muito satisfeito com o resultado conquistado pelos nossos alunos. A participação em eventos como este ajuda no desenvolvimento intelectual e incentiva o interesse pelos estudos”, disse o professor Gustavo.

Para o aluno Israel Almeida, a primeira experiência em uma competição desse tipo fez com que despertasse nele o interesse em disputar mais provas.

“Eu gosto de estudar geopolítica e Filosofia, leio muitos livros e agora quero participar de Olimpíada de História porque é um assunto que eu gosto muito”, afirmou.

Já Mateus tem experiência em outras disputas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e destaca que sempre busca participar de campeonatos que envolvam conhecimentos sobre diversas disciplinas. “Eu esperava um bom resultado porque me preparei, mas eu tenho facilidade para entender as matérias”, pontuou.

Para Bruno, competições que envolvem conhecimentos gerais devem ser incentivadas entre as crianças porque podem ajuda-las a descobrir uma profissão. “Eu ainda não sei o que quero fazer, por isso gosto de estudar e participar de várias competições”, concluiu