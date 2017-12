Alunos da Reme com altas habilidades se destacam em projetos e concursos e são premiados

Também foram premiados oito alunos com medalhas de honra ao mérito por participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada on line pela Universidade Federal de São Carlos. - Foto: MS GOV

Alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) que possuem altas habilidades e superdotação foram premiados por se destacarem tanto em projetos desenvolvidos na sala da Rede Municipal onde recebem atendimento especializado quanto em competições nacionais e regionais.

A premiação aconteceu no Centro de Formação da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e contemplou 15 alunos, que receberam medalhas em projetos que tiveram como foco desde as habilidades artísticas, matemáticas até cenestésicas (capacidade de utilizar o corpo para resolver problemas ou atividades).

Também foram premiados oito alunos com medalhas de honra ao mérito por participarem da Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada on line pela Universidade Federal de São Carlos. O aluno Giovanni Ernest Martinovisky ganhou o ouro e a prata coube ao aluno Luiz Felipe Banak.

De acordo com a professora Cleia Auxiliadora de Assis Yto, pedagoga e especialista em educação especial e que atua na sala da Reme onde os alunos são atendidos, o objetivo do trabalho realizado com os alunos é potencializar as habilidades de cada um.

“Para isso temos parcerias com a Universidade Católica Dom Bosco, a UFMS e demais instituições, onde os alunos podem desenvolver atividades que contribuem com seu desenvolvimento intelectual”, ressaltou.

Uma das novidades para o próximo ano, é uma parceria com a UFMS, que irá possibilitar aos alunos, uma visita a um sítio arqueológico para estudarem o tema. Também está prevista a produção de um livro de mangá (história em quadrinhos feita no estilo japonês).

Ela explica que a proposta de atendimento educacional especializado aos alunos com altas habilidades tem fundamento nos princípios filosóficos que embasam a educação. No espaço, frequentado pelas crianças uma vez por semana e que funciona na escola “Padre José de Anchieta”, são trabalhadas as inteligências linguística, musical, lógica matemática e ciências, inteligência espacial, corporal, também conhecida por cinestésica, emocional, intrapessoal, interpessoal e naturalista.

“Hoje, devido a complexidade do mundo, as crianças estão mais preparadas para resolver problemas, por isso, apesar de ser importante conhecer os talentos e habilidades dos filhos, é necessário oferecer ferramentas para que ele desenvolva suas habilidades”, afirmou a professora Cleia.

Para o aluno Giovanni Martinovsky, da escola “Professor Múcio Teixeira Júnior”, um dos vencedores da Olimpíada de Robótica da Universidade de São Carlos, a competição foi importante para ajuda-lo na escola de sua profissão. “Foi importante porque pudemos ver como está o mercado de trabalho nessa área, que será o futuro”, disse.

Quanto ao auxílio que recebe na sala de atendimento da Reme, Giovanni considera fundamental, pois oferece suporte às crianças com diversas habilidades. “É um espaço com recursos adequados para atender as necessidades individuais dos alunos e isto ajuda no desenvolvimento”, concluiu.