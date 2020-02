Alunos da Rede Estadual voltam às salas de aula nesta semana

Campo Grande (MS) – Os alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul voltam às salas de aula na próxima quarta-feira (19), data que marca o início do ano letivo nas escolas. Já os professores retornam ao trabalho hoje (17) para dois dias de formação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), serão mais de 240 mil estudantes distribuídos em 365 escolas da Rede Estadual nos 79 municípios de MS. Eles estão matriculados no ensino fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante.

Neste ano, os alunos retornarão às aulas com a garantia da entrega dos uniformes e materiais escolares. Com investimento global de R$ 14 milhões, foram adquiridos por meio de processos licitatórios da SED mais de 260 mil kits escolares e 513 mil camisetas.

Os kits e os uniformes começaram a chegar nas escolas estaduais há duas semanas. Já a entrega aos alunos será feita no início das aulas, em 19 de fevereiro. Essa data pode variar, conforme a localização da escola e do município. Alunos novos na Rede devem receber duas unidades.

Compostos por cadernos, canetas, lápis pretos e coloridos, borrachas, apontadores e colas, os kits foram separados em três modelos: o primeiro para as séries iniciais do ensino fundamental, o segundo para séries finais do ensino fundamental e o último para o ensino médio/profissionalizante.

Kits começaram a ser entregues nas escolas há duas semanas. Foto: Saul Schramm

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto destaque: SED