Alunos da Escola do Sesi de Maracaju usam quadrinhos e tiras para estudar conflitos mundiais

Da Redação com Assessoria

“Eu achei muito interessante essa proposta, porque além de contribuir com nosso conhecimento, desenvolve nossa criatividade”, disse uma aluna - Foto: Divulgação

Com o objetivo de debater os principais conflitos mundiais contemporâneos, os alunos da 3ª série do Ensino Médio da Escola do Sesi de Maracaju tiveram uma aula de Geografia diferenciada e, divididos em grupos, apresentaram quadrinhos e tiras produzidos por eles em softwares indicados pelo professor.

Segundo o professor Thiago Brites Pereira, a ideia foi proporcionar uma discussão de forma lúdica utilizando recursos digitais. “Foi uma aula com uma metodologia diferente para que os alunos consigam identificar espacialmente a ocorrência desses conflitos, representando em sala de aula a linguagem de quadrinhos e tiras”, afirmou.

Na avaliação da aluna Nohana Maria Chiarion da Silva, o trabalho mostrou uma nova forma de aprender o conteúdo em sala de aula. “Eu achei muito interessante essa proposta, porque além de contribuir com nosso conhecimento, desenvolve nossa criatividade”, disse.

Já para a aluna Jessica Setti Souza, o trabalho proposto pelo professor foi muito criativo, pois mostrou aos alunos uma forma inovadora de aprender. “Aprendemos de uma forma mais divertida do que os convencionais, também serviu para expandir as habilidades em criar histórias em quadrinhos além de facilitar o entendimento da sala na hora de apresenta”, concluiu.