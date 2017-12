Alunos da escola do campo da Reme recebem brinquedos pedagógicos confeccionados por detentos

Através destes projetos mostramos que o preso pode contribuir com a sociedade, por isso abraçamos com prazer estas iniciativas”, afirmou. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande / AGEPEN

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) garantiu nesta terça-feira (12), a entrega de 40 brinquedos pedagógicos que irão beneficiar 35 alunos da pré-escola e do 1º ano do ensino fundamental da Escola do campo “José do Patrocínio”.

A entrega contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado e do diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves. Produzidos por um grupo de 30 detentos da Penitenciária de Segurança Máxima da Capital, os bonecos, jogos e carrinhos foram confeccionados em madeira e crochê e visam estimular o processo de aprendizagem das crianças, incentivando a coordenação motora e os sentidos.

De acordo com a diretora Milena Patrícia Prado, as peças serão utilizadas pelas professoras de acordo com o projeto pedagógico adotado. “Elas é que irão dar o encaminhamento adequado, mas o importante é que os alunos estão tendo a oportunidade de ter acesso a brinquedos que para muitos seria difícil pelo fato de não morarem na cidade”, disse.

Este ano o projeto “Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos”, desenvolvido há dois anos pela Agepen, entregou 200 peças nos Ceinfs da Rede Municipal. O projeto atende instituições de ensino e projetos sociais.

Para a secretária de Educação, o projeto é importante também para divulgar o trabalho de ressocialização dos detentos, além de beneficiar os alunos da Reme. “É uma parceria que deu certo e precisamos desta união para contemplar nossas unidades. Meu objetivo é continuar com o projeto em 2018, até porque tem todo um cunho social envolvido”, destacou Elza Fernandes.

Responsável pelo projeto, o agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira disse que entidades e instituições têm contribuído doando material para a produção dos brinquedos. Uma das campanhas foi encabeçada pela promotora Renata Ruth Góia, do Ministério Público do Estado, e que rendeu 70 novelos de linha de crochê.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, que acompanhou a entrega, destacou a preocupação com a reinserção dos detentos. “Através destes projetos mostramos que o preso pode contribuir com a sociedade, por isso abraçamos com prazer estas iniciativas”, afirmou.

Além da entrega dos brinquedos, os alunos e a comunidade escolar também puderam conferir a mostra cultural organizada pelos alunos, com foco nos trabalhos e projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano na unidade. Um dos destaques foi a produção, pelos próprios alunos, de sabão caseiro. Também foram apresentados os trabalhos de produção de textos e sobre culinária regional, além da distribuição de mudas.