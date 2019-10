Aluno e professora da Reme estão na final da Olimpíada de Língua Portuguesa

A professora Elaine, que orientou Nicolas em todo o processo, também ressaltou a experiência única vivida pelos dois durante os três dias de programação - Foto: Divulgação

O aluno Nicolas dos Santos Sá, do 8º ano da escola municipal “Imaculada Conceição” e a professora Elaine Darnizot foram classificados para a etapa final da Olimpíada de Língua Portuguesa, que será realizada em dezembro, em São Paulo. Nicolas foi classificado com a crônica “Manoel e o vendedor de bugigangas”.

A dupla esteve na capital paulista na semana passada para participar das atividades organizadas aos semifinalistas e foram surpreendidos com a classificação na sexta-feira à noite (25), durante a cerimônia de encerramento da festa. Os dois são os únicos representantes de Campo Grande do Estado na etapa final e irão concorrer com outros 38 candidatos na categoria crônica.

Ainda emocionado com a notícia, Nicolas disse que já estava satisfeito com a classificação para a semifinal e, apesar da esperança, em alguns momentos chegou a duvidar da escolha de seu texto. “Já estava satisfeito com a viagem, porque é uma conquista muito grande levar o nome da cidade, da escola e do Estado. A gente nunca pensa que vai acontecer, apesar de todo o empenho. Foi uma experiência maravilhosa”, disse o aluno, que elegeu a visita à Pinacoteca paulista como o melhor passeio.

A professora Elaine, que orientou Nicolas em todo o processo, também ressaltou a experiência única vivida pelos dois durante os três dias de programação. “Foram dias de muito aprendizado e a expectativa era grande. Sabíamos que ali estavam os 125 melhores alunos cronistas do país e quando foi anunciado o titulo da crônica foi muito emocionante. Vamos voltar em busca do ouro”, frisou.

Durante a semana, Nicolas e Elaine participaram de oficinas de produção de textos, visitas e aulas em espaços culturais.

Organizada pelo Ministério da Educação em parceria com o Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada contou este ano com pelo menos 100 mil inscritos.