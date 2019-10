Aluno da Escola Municipal Santos Dumont vence Campeonato de Aerobarco da Reme

O aluno Adrian Caceres, da escola municipal Santos Dumont, foi o vencedor do 2º Campeonato de Aerobarcos da sala de Altas Habilidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), que funciona na escola municipal Padre Heitor Castoldi. O campeonato aconteceu na tarde desta quarta-feira (23), na piscina da escola Professor Licurgo de Oliveira Bastos.

O evento, que contou com a presença do superintendente de Gestão das Políticas Educacionais da Reme, Waldir Leonel, teve como objetivo trabalhar com os estudantes habilidades cinestésicas, lógicas matemáticas e artísticas, além da compreensão e desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas práticos.

Adrien Caceres gostou de participar do evento e do aprendizado que teve. “É um evento bem divertido onde pude estar trabalhando com meu barco e ainda teve a competição que foi uma parte bem legal. Eu aprendi várias coisas sobre o desenvolvimento do motor e algumas coisas que tenho que fazer”, disse.

O aluno Guilherme Jara do Nascimento, também estudante da escola Santos Dumont, conquistou o segundo lugar e destacou sua participação e comparecimento da família no evento. “Achei emocionante e incrível. O nome do meu barco chama GJN, abreviatura do meu nome. Eu gostei mais de projetar e tive ajuda do meu pai e da minha mãe.”

A servidora pública Luzia Terezinha da Silva, mãe do aluno Vitor da Silva Corado, da escola municipal Prefeito Manoel Inácio de Souza, enfatizou a importância de estimular os alunos em atividades que estimulam a criatividade.

“A partir do momento que meu filho entrou no projeto de Altas Habilidades ele teve uma melhora de comportamento e no controle das emoções. Esse já é o segundo ano que ele participa e fica totalmente empolgado em participar, construir, e tem a interação da família na construção disso, além das atividades em sala de aula que também leva para casa. Percebo que há um enriquecimento muito grande, tanto pra ele, quanto para família”, pontuou.

A chefe da Divisão de Educação Especial, Lizabete de Lucca explicou a importância desse tipo de evento para a comunidade escolar. “É extremamente importante promovermos eventos divulgando as salas de altas habilidades, incentivando os pais a observarem as crianças, os professores para verificar as crianças que tem as altas habilidades e que não estão sendo atendidas. Porque a lei garante o atendimento, mas a maioria dos nossos alunos ainda não tiveram suas habilidades descobertas”, disse.

Ainda de acordo com Lizabete de Lucca, a Secretaria Municipal de Educação está organizando formações aos profissionais da Reme para buscar esses estudantes com altas habilidades. “Nós pretendemos e já estamos com um projeto de investigação. Vamos ter uma formação na Semed preparando professores e equipe técnica para realizar essa investigação em sala de aula. Quando os professores tiverem essa desconfiança os técnicos irão a sala de aula”, explicou.

Os vencedores do campeonato de aerobarcos foram:

1 lugar: Adrian Caceres (percorreu 25 metros em 28 segundos) E.M. Santos Dumont

2 lugar: Guilherme Jara ( percorreu 25 metros em 1 minuto e 10 segundos) E.M. Santos Dumont

3 lugar: Thales Mareco – E.M. Santos Dumont e Kaio Henrique – Elpídio Reis (Empataram em 1 minuto e 20 segundos)