Aluna do Sesc Escola Horto é finalista no Prêmio Viajantes Literários

Ana Carolina passou por uma série de tarefas referentes a produção literária, sob a orientação da professora de Língua Portuguesa Patrícia Oliveira Rocha e da Coordenadora Joana D’arc Migliorini, e terá seu conto publicado em um livro físico e digital, representando a escola a nível nacional.

O Prêmio Viajantes Literários é um projeto gratuito promovido pela Árvore de Livros COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A, empresa privada de tecnologia e educação, com sede no município de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro em parceria com a editora Global e apadrinhado pela escritora Marina Colasanti.

O projeto foi estruturado para estudantes da educação básica, matriculados no Ensino Fundamental I (apenas do terceiro ao quinto ano), Fundamental II e Ensino Médio, de escolas de todo país.

O concurso cultural visa estimular a leitura, gerar conhecimento sobre a literatura infanto-juvenil, estimular a produção textual dos alunos(as) e reconhecer professores e escolas engajadas na missão de melhorar os índices de leitura do Brasil.