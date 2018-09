Aluna da Reme vence concurso de frases sobre o trânsito com mais 80 participantes

IMG_4835

Com a temática “Bicicleta, Ciclista e Segurança no Trânsito na Cidade Morena” voltada a conscientização do trânsito, a aluna Naiara Kohagura Chaparro, da Escola Municipal Prof. José de Souza (Zezão), ganhou a premiação do 7º Concurso de Frases do Programa Escola Segura – Vida no trânsito, realizado pela Agetran (Agencia Municipal de transportes e Trânsito), disputada entre escolas publicas municipais, estaduais e privadas.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do diretor da Agetran Janine de Lima Bruno fez a entrega do prêmio no plenarinho do Gabinete do Prefeito e destacou a importância do trabalho feito pela educação do município e pela diretoria do trânsito.

“Com concursos como este nós estimulamos a criatividade dos estudantes. Eles mostram suas criatividades e com este trabalho caminhamos para organizar um trânsito melhor no presente e para as futuras gerações. Trabalhos como este devemos apoiar e aplaudir”, frisou Marquinhos.

A aluna Naiara Chaparro, que disputou com diversas escolas da capital, com mais de 80 competidores, ganhou da Agencia de Trânsito uma bicicleta e um capacete. A frase dela foi “Prudência, responsabilidade e respeito pedalam juntos na segurança do transito da nossa Cidade Morena”.

A Secretaria de Educação, Elza Fernandes, destacou que esse tipo de ação é trabalhada desde cedo com as crianças da Reme (Rede Municipal de Ensino).

“Esse trabalho é desenvolvido dentro de nossas unidades escolares, não só com os alunos do ensino fundamental, mas também com a educação infantil, pois a gente pensa que esse trabalho de prevenção precisa ser feito do pré até o 9° ano”.

Elza destacou ainda que, com a campanha de conscientização é possível informar um número grande de pessoas, porque eles levam essas mensagens de prevenção aos familiares e aos amigos mais próximos.

A aluna Naiara, de 13 anos, do 8º ano da Escola Zezão, comentou que o prêmio foi um incentivo e sua família gostou da atuação.“Foi muito bom, fiquei muito feliz de ter sido eu a ganhadora. Eu ganhei também reconhecimento. Minha família gostou muito de eu ter ganhado o prêmio. O premio foi um incentivo pra mim”, afirmou.

Para a tia de Naiara, Clotimara do Amaral, a classificação no concurso da Agetran deixou a família feliz com o resultado.

“Achei ela bem competente e responsável. Ela não tinha me falado que estava concorrendo, achou que não ia ganhar, por isso não tinha falado, e de repente ela veio com a notícia da escola que havia ganho o prêmio. Todos em casa ficaram felizes”.

A chefe de educação da Agencia de trânsito, Ivanise Rota, fala sobre a importância dos alunos participarem.

“os alunos ficam munidos de informações e de consciência no trânsito. Uma frase tão bonita como a que ela criou, as pessoas começam a pensar diferente e a agir consciente, vamos utilizá-la em nossas campanhas”.

O concurso que teve inicio no dia primeiro de maio e teve o intuito de utilizar a criação de frases como ferramenta pedagógica para estimular as pessoas a pensarem sobre suas atitudes inseguras e sentirem-se sensibilizadas a desenvolverem ações proativas de segurança no trânsito.

Participaram alunos do 6º ao 9º ano, utilizando de uma temática inédita dentro do assunto: Bicicleta, Ciclista e Segurança no Trânsito. Cada unidade escolar selecionou apenas uma frase. Na avaliação das frases a instituição os critérios de: criatividade, originalidade, clareza de expressão e utilização de gramática e adequação da frase ao tema do concurso.