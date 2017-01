Alta temperatura pede receitas leves como salpicão de frango com maionese de rúcula

Ingredientes

Maionese:

1 colher (sopa) de SupraSoy Sem Lactose Original

1 dente de alho

½ maço de rúcula

2 xícaras (chá) de óleo

1 colher (café) de sal

Salpicão:

1 maçã verde

750g de peito de frango desfiado

1 xícara (chá) de salsão picado

½ xícara (chá) de uvas-passas

1 xícara (chá) de cenoura ralada

Raspas da casca de 1 limão

2 colheres (café) de pimenta calabresa

1 maço pequeno de salsinha fresca

2 colheres (chá) de mostarda

½ xícara (chá) de noz-pecã picada

Modo de Preparo

Maionese:

Dilua o SupraSoy Sem Lactose Original em ½ xícara (chá) de água gelada e bata no liquidificador com o dente de alho e a rúcula. Acrescente o óleo em fio, batendo constantemente, até adquirir ponto de maionese. Tempere com sal e reserve na geladeira.

Salpicão:

Corte a maçã em pedaços pequenos e misture com o frango, o salsão, as uvas-passas e a cenoura. Junte a maionese, misture bem e tempere com as raspas da casca do limão, a pimenta, a salsinha picada e a mostarda. Utilize sal a gosto. Por último, polvilhe as nozes. Sirva gelado.

Veja Também

Comentários