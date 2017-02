Alerta sobre lactose em rótulos será obrigatório, mas comer fora ainda é desafio

Rótulos de alimentos e bebidas industrializados terão que informar sobre a presença de lactose na composição dos produtos. A decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tomada na última terça-feira (31 de janeiro) estabelece critérios para o alerta e dá o prazo de dois anos para as empresas se adaptarem.

A nova advertência deve melhorar a rotina de compras de quem convive com alergias e intolerâncias alimentares. O grande problema continua sendo quando essas pessoas precisam comer fora de casa. “Apesar de hoje em dia, os produtos sem glúten e sem lactose estarem mais disponíveis nos estabelecimentos comerciais, em restaurantes e hotéis o oferecimento desses alimentos ainda é raro”, destaca Elisangela Casagrande, nutricionista da Rede de Hotéis Deville.

Mas as unidades do grupo hoteleiro vêm trabalhando para facilitar a vida das pessoas que seguem dietas com restrição. Solicitações para receitas livres de lactose e de trigo são cada vez mais comuns nos hotéis. “No Deville, estamos muito atentos a isso e nos preparando cada vez mais para atender com muito cuidado a esse público”, comenta Elisangela, lembrando que recentemente a unidade Marriott São Paulo Airport, que pertence à Rede Deville, serviu um coffee break totalmente isento de glúten e lactose.

Os hotéis da Rede Deville têm opções de pães e de bolos especiais, que são devidamente identificados e servidos todos os dias nos cafés da manhã. Como esses alimentos são produzidos no mesmo local dos produtos com trigo, há a possibilidade de presença de pequenas quantidades de glúten, mesmo num produto que não leva trigo nos ingredientes. “Utilizamos uma placa com a indicação ‘sem trigo’ seguido da frase ‘pode conter traços de glúten’. Assim, uma pessoa celíaca pode decidir comer ou não, de acordo com seu grau de alergia, e uma pessoa que está apenas buscando uma dieta isenta pode comer tranquilamente”, explica Elisangela.

Entre as opções sem lactose estão mini pães de quinoa, multigrãos, bolo de cenoura e pão australiano. Para quem não quer comer trigo é possível provar receitas de bolos de milho, de laranja funcional, integral, tapioca, pão de queijo e chipa.

As unidades também possuem fornecedores de produtos totalmente isentos de glúten para hóspedes com alergias mais severas. Além disso, todos os hotéis Deville têm uma nutricionista à disposição dos clientes com essas restrições alimentares, além da equipe de alimentos e bebidas que contribui com as preparações das receitas.

Os pedidos para refeições, coffee breaks e eventos especiais devem ser feitos com antecedência, no momento da reserva. No caso dos hóspedes, o aviso pode ser realizado durante o check-in. “Considero muito importante o hotel estar preparado para receber bem esse público, tanto aqueles que precisam de alimentos isentos por questão de saúde, ou aqueles que buscam por opção alimentar”, completa Elisangela.

