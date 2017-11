Ajuste consciência e mente em palestra que acontece dia 16 em Campo Grande

Da Redação com Assessoria

Prof. Sérgio Roberto Ceccato Filho já difundiu a técnica em diversos Estados do país - Divulgação

A palestra será ministrada pelo Professor Sérgio Roberto Ceccato Filho, terapeuta e pesquisador em Terapias Bioquânticas, formado em Terapia Bioquântica (CIEPH), pós-graduado em Teorias e Técnicas para Cuidados Integrativos (UNIFESP), com formação em Ativismo Quântico pelo Centro de Ativismo Quântico Brasil - Dr. Amit Goswami).

A técnica conhecida como Homeostase Quântica da Essência, desenvolvida pelo Prof. Sérgio Roberto Ceccato Filho, já bastante difundida em diversos Estados do país, estará de volta a Campo Grande para ensinar os participantes a ajustar a sua consciência e desta forma ajustar sua mente, seu emocional e os problemas externos.

Com a Homeostase, o participante terá a oportunidade de entender como é possível controlar a mente, as emoções e o corpo físico, por meio desta técnica que pode contribuir para uma vida mais independente, saudável e feliz, porque permite assumir o controle de suas vidas, utilizando-se de seus próprios recursos e forças internas.

Quem quiser conhecer um pouco mais da técnica pode acessar a entrevista com o Prof. Sérgio Roberto Ceccato Filho no Youtube, por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=moz81zWJyOs

Curso Básico

Nos dias 18 e 19 de novembro (sábado e domingo) já está marcada a realização do Curso Básico de Homeostase Quântica da Essência em Campo Grande, para ensinar a fundo como aplicar a técnica (em si mesmo e nas pessoas de sua família) em todas as situações da vida, promovendo a autocura. O curso será realizado no Hotel Alkimia, localizado na Avenida Afonso Pena n° 1.413, Centro, das 8h às 17 horas e tem vagas limitadas. O investimento é de 7 parcelas de R$ 183,00, valor referente a dois encontros de oito horas cada.

SERVIÇO - Grand Park Hotel - Avenida Afonso Pena, n° 5.282, bairro Chácara Cachoeira. As inscrições, ao custo de 10 reais, podem ser feitas no local, na hora do evento, ou antecipadamente pelo email: contato@institutoquantum.com.br ou pelos telefones: (19) 2512-6831 / (19)99219-4632 (Claro) / (11) 99115-7437 (Claro).