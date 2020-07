Ajude a Isabella: “Vakinha” conta com colaborações para salvar vida da bebê de dois meses

Isabella Alves de apenas dois meses precisa passar por uma cirurgia onde os aparelhos necessárioa custam 30 mil - (Foto: Reprodução)

Isabella Alves tem apenas dois meses e já enfrenta uma batalha: foi diagnosticada com a Síndrome de Pierre Robin, uma anomalia dentofacial que causa obstrução das vias aéreas superiores. Por conta dessa síndrome, Isabella precisa passar por uma operação de correção sem cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Devido ao alto orçamento da cirurgia, a mãe, Jéssica Alves, pede ajuda para melhorar a vida de sua filha.

Pelas redes sociais a mãe faz o apelo: Ajude a Isabella. A bebê apresenta severa retrognatia, fenda palatina e glossoptose e, por isso, possui dificuldades em respirar e comer. O tratamento cirúrgico através osteotomia mandibular com distração osteogênica para avanço mandibular não é coberto pelo SUS, pois não possui distratores osteogênico unidirecional mandibular, aparelho necessário para a cirurgia - Jéssica até entrou com uma ação judicial com o Ministério Público, mas a demora ocasionou outras soluções.

Jéssica, fez orçamento em três clínicas diferentes que vendem o aparelho necessário para a operação, sendo 30 mil o mais barato. Caso não haja a realização ou se houver demora do procedimento cirúrgico, Isabella pode vir a ter prejuízos no crescimento dos ossos da face, além de hipóxia e apneia e outras complicações que implicam na alimentação e respiração.

Como forma de tentar arrecadar fundos para ajudar a pequena, a família teve a iniciativa de criar uma conta no Vakinha para solicitar ajuda a população. Até o fechamento desta matéria foi arrecado 5.088,05. A meta é arrecadar R$ 30 mil. Colaborações para ajudar Jéssica a arcar com os gastos dos aparelhos e salvar a vida da pequena Isabella são bem-vindas e podem ser deixadas por meio da “Vakinha - Ajude a Isabella”, que pode ser acessada aqui.





