Escolas de ensino integral ainda têm vagas disponíveis

Faltando pouco mais de duas semanas para o início das aulas, parte das 16 Escolas da Autoria de Ensino Médio em Tempo Integral ainda têm vagas para alunos de cinco municípios sul-mato-grossenses. No Estado, o Governo consegue atender 100% dos alunos que querem estudar na Rede Estadual.

Na Capital, cinco das 11 escolas de ensino médio integral ainda podem receber novas matrículas. As unidades com vagas disponíveis em Campo Grande são: Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Profª Clarinda Mendes de Aquino, Lucia Martins Coelho, Dona Consuelo Müller e Vespasiano Martins. Nesta última, as vagas ainda não preenchidas são apenas para o primeiro ano.

Há vagas disponíveis também em Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí. A Rede Estadual de Ensino possui 365 escolas de ensino médio e atende 257 mil alunos.

Volta às aulas

As aulas na Rede Estadual terão início no dia 15 de fevereiro em Campo Grande e no interior. Os professores voltam ao trabalho antes, no dia 6 de fevereiro, para planejar as aulas.

Apesar dos estragos causados pela chuva em alguns municípios, nenhuma prefeitura, até o momento, solicitou o adiamento das aulas, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Ensino (SED).

A pré-matrícula dos alunos pode ser realizada, via internet, na página da Matrícula Digital. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-6470028.