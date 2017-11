Águas Guariroba promove consciência ecológica em escola municipal no Tijuca

A Águas Guariroba realizou mais uma edição do Programa Saúde Nota 10,ontem (09) de novembro. Desta vez, a Escola Municipal Imaculada Conceição, no Bairro Tijuca, pôde fazer parte do programa que engloba coleta de óleo usado, consciência ecológica e concurso cultural.

O programa leva informações sobre saneamento conscientizando os estudantes sobre os benefícios da água e esgoto tratados para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida. De forma divertida e lúdica, a mensagem é passada através de palestras, concurso cultural entre os alunos, brincadeiras e peça teatral com a mascote da Águas Guariroba, a capivara Guaribinha.

“Quero agradecer aos professores que abraçaram à causa do programa e à Águas Guariroba pela oportunidade. A escola está de portas abertas, voltem sempre, ano que vem esperamos vocês”, agradeceu a diretora adjunta da E.M. Imaculada Conceição Luciana Cristina Mendes Dantas.

Além do concurso cultural, a coleta de óleo de cozinha usado acirrou a disputa entre os alunos, pelo projeto “De olho no óleo”, da concessionária. A sala que mais contabiliza coleta de óleo, ganha um passeio na Estação de Tratamento de Água. As categorias do concurso cultural são de melhor frase, desenho e redação, valendo prêmios como mochilas, camisetas e bicicletas.

“Desenhei uma cidade com a rede de água e de esgoto. Foi muito legal mas não achei que eu fosse ganhar a bicicleta, estou muito feliz”, comemorou o aluno Fábio Eduardo Martins, de 10 anos, ganhador do 1º lugar na categoria desenho.