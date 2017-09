Águas Guariroba inaugura seis novos pontos de coleta de óleo de cozinha

Agora a população de Campo Grande terá seis novos pontos de coleta de óleo usado de cozinha, de forma acessível e permanente. Resultado de uma parceria entre a Águas Guariroba e a rede de supermercados Comper, o lançamento aconteceu na manhã desta quinta-feira, às 10 horas, na unidade do Comper Jardim dos Estados. Em comemoração ao dia da árvore, quem trouxer óleo usado hoje, leva em troca uma muda de árvore nativa do cerrado.

A parceria é uma expansão do projeto “De olho no óleo”, da Águas Guariroba, que já ocorre com gincanas de conscientização e instalação de ecopontos de coleta de óleo, nas escolas municipais de Campo Grande. “Por mês tem que ser feitas cerca de quinhentas desobstruções de encanamentos na cidade por conta de descartes inadequados na rede de esgoto. O processo para descontaminar uma área, seja água ou solo, é muito caro, por isso a melhor alternativa é a prevenção. No Brasil, são despejados por ano cerca de 200 milhões de litros de óleo nos rios e mares, e o consumo pessoal chega a vinte litros no mesmo período”, alertou o coordenador de meio ambiente da Águas Guariroba Fernando Garayo.

Os pontos permanentes de coleta de óleo estão distribuídos em seis supermercados nas diversas regiões da Capital: Comper Jardim dos Estados, Hipercenter Comper Brilhante, Comper Zahran, Comper Ypê Center, Hiper Comper Spipe Calarge e Comper Tamandaré.

A reciclagem é realizada pela empresa Katuoil, que possui certificação ambiental para fazer o beneficiamento. O óleo para reciclagem deverá ser armazenado em uma garrafa de plástico e depositado no ecoponto nos pátios das lojas.

“Abrimos nossas portas para os clientes que não tinham opções de locais para descarte do óleo usado em casa. Estamos com seis pontos agora para que ele possa realizar sua parcela de reciclagem em benefício do meio ambiente”, comentou o gerente regional da rede Comper Carlos Paes.

