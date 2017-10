Águas Guariroba está entre as Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil

O presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca, afirma que o lugar no ranking é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo de anos e que hoje estão sendo colhidos os frutos. - Divulgação

A Águas Guariroba é uma das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. A concessionária, que integra a companhia Aegea Saneamento, aparece no ranking do Guia Você S/A “As Melhores Empresas para Você Trabalhar” – edição 2017. A publicação é referência no país sobre carreira, gestão de pessoas e recursos humanos.

Com cerca de 550 colaboradores diretos, a Águas Guariroba é responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande. A avaliação que elegeu as empresas que estão no ranking é rigorosa e garante a credibilidade da publicação. Para que a concessionária estivesse entre as Melhores, profissionais da empresa responderam a um questionário online sobre suas condições de trabalho. Também foi apresentado um caderno de evidências com a descrição de todas as práticas voltadas à gestão de pessoas. Após esta primeira etapa, a concessionária recebeu ainda a visita de um jornalista, que entrevistou grupos de trabalhadores e lideranças da empresa para comprovar as informações.

O presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca, afirma que o lugar no ranking é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo de anos e que hoje estão sendo colhidos os frutos. “Ficamos muito felizes com essa qualificação. Os colaboradores têm orgulho de trabalhar na Águas Guariroba, isso não é por acaso, a empresa tem mudado a realidade do saneamento em Campo Grande, apresentando hoje uma condição de água tratada e esgoto coletado e tratado de destaque no Brasil”, afirma Deluca.

O orgulho em fazer parte da Águas Guariroba foi um dos fatores que elevaram a nota da concessionária na avaliação do Guia. Conforme a pesquisa, a classificação no quesito Employer Branding, que mostra a reputação de uma organização como empregadora, é um dos destaques. Os colaboradores se orgulham de compartilhar com amigos e familiares que fazem parte da empresa e recomendam como um excelente lugar para se trabalhar. A concessionária obteve pontuação de 95.5, maior do que a média geral que foi de 93.2.

Carolina Pardo Moura, coordenadora de Recursos Humanos da concessionária, explica que as ações de gestão de pessoas na Águas Guariroba são voltadas para a valorização do colaborador e seus familiares, elevando o conceito de pertencimento e priorizando a qualidade de vida dos trabalhadores. “Quanto mais engajado está o colaborador, quanto mais ele se identifica com o trabalho e com a empresa, a produção é melhor, a qualidade de vida é maior e naturalmente a prestação de serviço para a população é melhor também”, comenta.

“Estar entre as 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar é um privilégio e foi um desafio. Uma construção feita com o apoio da diretoria. Não seria possível realizar ações de RH como as que são feitas na Águas Guariroba sem o apoio e participação da alta gestão”, avalia a coordenadora Carolina.

Outro destaque da empresa no ranking ficou para a classificação em Gestão da Sustentabilidade e Diversidade. Os trabalhadores da Águas Guariroba classificaram a empresa com 94.9, 2.1 pontos acima da média geral. A pesquisa mostra que os colaboradores acreditam na importância do saneamento para a sociedade, contribuindo para a melhoria da comunidade e do meio ambiente. Além disso, acreditam que pessoas de qualquer idade, raça e orientação sexual são tratadas com a mesma justiça e respeito dentro da companhia.

A gestão da comunicação interna também aparece entre as melhores avaliações dos trabalhadores da Águas Guariroba. Conforme o levantamento, os colaboradores conhecem os objetivos da empresa, sentem-se preparados para falar com amigos e familiares sobre a empresa e recebem as informações que precisam para realizar bem o seu trabalho.