Águas Guariroba doa 800 mudas de árvores para universidade que comemora Dia Mundial das Florestas

O Dia Internacional da Floresta é celebrado apenas um dia antes do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março / Divulgação/Assessoria

A preservação do meio ambiente é uma das preocupações da Águas Guariroba. Em comemoração ao Dia Mundial das Florestas, celebrado em 21 de março, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em parceria com concessionária, decidiu organizar uma doação de mudas de árvores nativas do cerrado a estudantes de vários cursos da instituição.

A ação foi realizada no período da manhã e também segue na noite de hoje (09). Ao todo são 800 mudas de Triplaris americana, popularmente conhecida como pau-formiga, Bauhinia forficata, a pata-de-vaca, Sterculia striata, também denominada de Chichá e o símbolo de Campo Grande, o ipê.

De acordo com o coordenador de Meio Ambiente da Águas Guariroba, Fernando Henrique Garayo, a concessionária tem uma preocupação frequente com questões ambientais. “Nosso viveiro tem a capacidade de produzir cerca de 50 mil mudas ao ano. O foco na verdade é a produção para as áreas de captação de água, mas sempre que possível doamos para ONGs e entidades parceiras”, afirma. O viveiro da concessionária é mantido na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles.

O Dia Internacional da Floresta é celebrado apenas um dia antes do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. Na Semana da Água, a Águas Guariroba promove uma série de eventos para lembrar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

Corrida Águas Guariroba

Um dos principais eventos da Semana da Água é a Corrida Águas Guariroba, no dia 26 de março, e que já está com as inscrições abertas. Com dois percursos, de 10km e 5km, os participantes disputam nas categorias feminino e masculino. Uma outra opção é a caminhada de 5km para aderir a celebração.

O valor de cada inscrição é de R$ 50,00, que garante ao participante o kit com camiseta, chip e número de peito. Os inscritos também receberão isotônico, frutas e água durante o evento. A largada será às 08h da manhã, da frente da sede da Águas Guariroba (Rua Antônio Maria Coelho, esquina com Via Parque). Haverá medalhas para todos os participantes e sorteio de prêmios. Regulamento e mais informações sobre a Corrida Águas Guariroba estão no hotsite do evento: www.aguasguariroba.com.br/corridaaguasguariroba.

A Corrida Águas Guariroba é considerada prova oficial pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e faz parte do calendário da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul. A ação é uma iniciativa da Águas Guariroba e conta com a organização da VO2 Corrida de Rua, com apoio da Anita Calçados, Compet, Tag3 Desenvolvimento Digital, Área Comunicação, ArtSom, gráfica PrintCom e Alvorada materiais de construção.

