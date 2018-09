Águas Guariroba celebra Dia da Árvore com programação ambiental neste fim de semana

Arquivo

A Águas Guariroba participa neste fim de semana de ações comemorativas ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro. Os eventos têm como objetivo fortalecer a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente e a importância da arborização urbana em Campo Grande.

Na sexta-feira (21), a partir das 13h, a Águas Guariroba participa da Feira Sustenta MS, promovido pelo Shopping Bosque dos Ipês. Serão distribuídas mudas de espécies cultivadas no Viveiro de Mudas da Águas Guariroba e cartelas com sementes de Ipê, árvore nativa do cerrado. A feira também contará com a presença de escolas municipais. O evento é aberto ao público e vai até sábado (22).

Ainda na sexta, às 15h30, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a Águas Guariroba realiza o Tour das Árvores, um passeio gratuito com o City Tour. O roteiro percorrerá os locais que com as árvores mais emblemáticas da região central de Campo Grande. As inscrições são limitadas e os interessados podem escolher entre os dias 21, 22 e 23 para participar.



Serviço:

Tour das Árvores

Data: 21, 22 e 23 de setembro

Horário: 15h30

Saída: Horto Florestal (Av. Pres. Ernesto Geisel)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/tour-das-arvores__363278

Feira Sustenta MS

Data: 21 e 22 de setembro

Horário: Sexta (13h às 22h) e Sábado (10h às 22h)

Local: Shopping Bosque dos Ipês