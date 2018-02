Agilidade na entrega de kits escolares contribui com o processo pedagógico

Mãe da aluna Ana Clara, de 4 anos, a operadora de telemarketing Maria do Carmo da Silva, disse que a filha estava ansiosa para ver o material - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Atender as necessidades psicossociais da criança, promover a socialização e criar condições para que ela tenha um desenvolvimento global, estimulando sua criatividade é um dos principais objetivos da Educação Infantil. E para estimular esse crescimento, o material pedagógico é uma importante ferramenta da qual o professor faz uso para apresentar o mundo aos alunos, por isso quanto antes a criança utilizá-lo em sala de aula, mais rápido ocorrerá esse processo de aprendizagem.

O fato de a prefeitura ter iniciado a entrega dos kits escolares logo na primeira semana de aula da Reme (Rede Municipal de Ensino) garante este processo e é motivo de elogio entre os pais e profissionais que atuam com as turmas de pré-escola e Ensino Fundamental.

A coordenadora pedagógica Suzan Vanessa Ferreira Duarte, do Ceinf “Jasmim Ibrahim Bacha”, onde o prefeito Marquinhos Trad esteve nesta quinta-feira (8) entregando os kits escolares, junto da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explicou que receber o material logo no começo do ano letivo auxilia os profissionais no planejamento das aulas. “Fica fácil elaborar as aulas porque já conhecemos os materiais que poderemos utilizar com as crianças. O kit é fundamental nas atividades que desenvolvemos para trabalhar os aspectos intelectuais dos alunos”, afirmou.

Outro ponto importante destacado por Suzan é o fato de o kit ser pensado para atender faixas etárias específicas, ou seja, a Educação Infantil, os anos iniciais (1 ao 5) e finais (6 ao 9) do Ensino Fundamental, além da EJA (Educação para Jovens e Adultos) recebem itens diferenciados.

Os alunos da Pré-Escola, por exemplo, estão ganhando um conjunto com 13 itens, que vai além do apontador, borracha, cola e caderno de desenho. Outros artigos como canetinha hidrográfica com 12 cores, massa de modelar, tinta guache, lápis de cor e giz de cera, ampliam as possibilidades de atividades pedagógicas aplicadas pelos professores.

“Com a massinha, por exemplo, trabalhamos a coordenação motora fina. Já a tinta e o giz de cera, podemos utilizar em atividades eternas, onde os alunos misturam as cores e vão desenvolvendo sua percepção de mundo”, destacou.

Mãe da aluna Ana Clara, de 4 anos, a operadora de telemarketing Maria do Carmo da Silva, disse que a filha estava ansiosa para ver o material. “Ela está muito feliz e a gente sabe que com o kit sendo entregue logo, facilita o desenvolvimento das crianças”, disse.

Além de elogiar a agilidade na entrega do kit escolar, o borracheiro Dionísio Santos Ferreira, pai do pequeno Johnny, também de 4 anos, disse que há três anos o filho estuda no Ceinf e disse estar satisfeito com o atendimento. “Meu filho adora aqui e agora com o material escolar ele vai gostar mais”, pontuou.

A secretária de Educação, Elza Fernandes, completou dizendo que a agilidade na entrega dos kits deixa os pais tranquilos quanto ao compromisso da Reme em oferecer uma educação de excelência. “Nossas equipes estão empenhadas em entregar o material a todas as escolas e Ceinfs com o máximo de rapidez. Conforme a carga chega já é encaminhada para as unidades no mesmo dia”, ressaltou.