Agetec lança vídeos online com dicas e orientações sobre temas na área de tecnologia da informação e inovação

Com a mudança global pós Covid-19, muitas alterações têm surgido no cotidiano, especialmente, no que diz respeito ao mercado de trabalho. Muitas dessas modificações vêm para ficar e uma das grandes perguntas que têm sido feita é: como se preparar?

Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande vem produzindo uma diversidade de materiais on-line para a população, como é o exemplo da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), que está disponibilizando videoaulas com conteúdos diversos da área de tecnologia.

As primeiras “Tech Aulas” terão conteúdos voltados para a população e servidores públicos, com dicas sobre como utilizar as ferramentas tecnológicas mais comuns hoje em dia. As aulas online abrangerão os mais diversos temas, tal como sobre participar de reuniões online, realizar apresentações, participar de eventos virtuais ou até mesmo receber orientações sobre o correto descarte de resíduos eletrônicos.

Home office

Entender e se preparar para as novas exigências do mercado de trabalho vai se tornar cada dia mais essencial e quem se capacitar primeiro terá grande vantagem nessa disputa. Uma das grandes alterações comportamentais diz respeito às novas rotinas oriundas das restrições de convívio impostas pelas novas medidas de prevenção da covid-19. Como um acelerador de futuro, a pandemia nos obrigou a antecipar mudanças que já estavam acontecendo, porém que agora fazem parte do nosso dia a dia como o trabalho remoto e a educação à distância.

Um dos primeiros assuntos tratados na “Tech Aula” diz respeito a uma ferramenta muito utilizada para trabalhar em casa, o Skype. O objetivo é auxiliar de forma didática e simples qualquer cidadão que queira começar a utilizar o aplicativo.

Para assistir os vídeos da “Tech Aula”, acesse a página oficial da agência de tecnologia municipal no endereço www.campogrande.ms.gov.br/agetec e clique no ícone “Agetec Play”.