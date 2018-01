Agenda Social do Madero doa R$ 1 milhão para entidades beneficentes

Para 2018 a proposta é mais ousada: a construção da uma nova cozinha e, para isso, a meta é arrecadar R$ 500 mil - Foto: Madero

Foram 85 eventos realizados, de acordo com a agenda social da rede de restaurantes Madero em 2017, que permitiram concretizar a meta proposta de doar R$ 1 milhão para entidades beneficentes nas regiões em que a marca possui unidades. Entre as ações ocorreram inaugurações dos novos restaurantes, comemorações do aniversário da marca e do Dia das Crianças, além de eventos como o jantar anual realizado em prol do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Cerca de 80 instituições foram beneficiadas e receberam recursos financeiros para atender, principalmente, pessoas que dependem dessas entidades para realizar um tratamento ou, no caso de crianças e adolescentes, para terem um lugar seguro para seu desenvolvimento. Os recursos foram usados para a compra de medicamentos, a manutenção de pacientes e familiares nas cidades em que realizavam o tratamento, como também, auxiliaram na manutenção ou na aquisição de equipamentos. “Temos pouca ajuda do governo e precisamos muito de ações como a do Madero para podermos oferecer um tratamento digno aos portadores de câncer. Foi uma ação excepcional”, afirmou Orlando França, presidente da Oncoamigo, instituição de Guarulhos (SP) que atende 500 pessoas, mensalmente, em tratamento de câncer. A entidade recebeu R$ 9.480,00, arrecadados em ação de inauguração que contou com a participação de mais de 100 pessoas.

A Casa do Zezinho, instituição que existe desde 1984 e atende crianças e adolescentes em São Paulo, também foi beneficiada por doações do Madero. Para a fundadora, Tia Dag, a ação do Madero é muito importante para dar exemplo e motivar outras empresas a fazer o mesmo. “A Casa do Zezinho agradece muito a iniciativa do Madero, e tem convicção que essa ação abrirá portas para outras companhias adotarem nossa instituição, que tanto precisa de apoio para continuar ajudando aqueles que mais precisam”.

Comemorações

Junho é o mês de aniversário da marca e para comemorar, em 2017, instituições que atendem crianças e adolescentes foram convidadas a estarem nos restaurantes Madero de 13 cidades pelo país e, assim, passarem momentos de alegria e descontração. No último ano, na ação de aniversário, mais de 650 crianças foram recebidas para um almoço especial, e simultâneo, com o que o Madero sabe fazer melhor: hamburgers.

"Em nome do Centro de Educação e Treinamento Esperança (CETE) quero agradecer ao Madero por esse grande evento, eu digo grande, porque tudo aquilo que fazemos por uma criança se torna grande. Com essa ação vocês estão proporcionando a eles a inclusão na sociedade, contribuindo para a autoestima e de tudo que vão produzir”, afirma Toninho Silva, diretor do CETE, entidade atendida em São José (SC).

“A proposta destas ações que promovemos é sempre a de incentivar cada vez mais as pessoas a se envolverem em ações sociais e, assim, fazer o bem. Quanto mais nós, empresários, promovermos ações que beneficiem a sociedade, mais estaremos contribuindo para mudar para melhor o espaço em que vivemos. Fazer o bem faz bem”, garante Junior Durski, presidente da rede de restaurantes Madero.

Na primeira ação da agenda social de 2017, o jantar em prol do Hospital Erasto Gaertner, o chef elaborou um cardápio especial do restaurante Durski e convidou a sociedade curitibana a contribuir para a efetivação de um projeto específico do Hospital. Foram arrecadados R$ 116 mil, utilizados para a pintura externa da instituição. Para 2018 a proposta é mais ousada: a construção da uma nova cozinha e, para isso, a meta é arrecadar R$ 500 mil. O jantar acontecerá no dia 20 de março. “O apoio da sociedade organizada é vital em ações de investimento e de revitalização da estrutura hospitalar, uma vez que temos enorme dificuldade em ter e manter o nosso equilíbrio financeiro”, afirma o superintendente do Hospital Erasto Gaertner, Adriano Lago.

Jeronimo inicia com ação social

O Jeronimo, marca lançada no final de 2017, também nasceu com a proposta de contribuir com doações para entidades beneficentes. Foram R$ 31.785,00 doados ao Hospital Erasto Gaertner, com apenas dois meses de funcionamento do restaurante. Para Durski, que controla as marcas Madero, Jeronimo e Durski, as ações de responsabilidade social são fundamentais. “Estamos engajados nestas ações, pois crescemos muito e vamos continuar crescendo, isso nos deixa ainda mais motivados a dividir esse sucesso com a sociedade”. A meta proposta para a agenda social 2018 é doar R$ 2 milhões.