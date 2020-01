Mais de 200 vagas são ofertadas em Campo Grande nesta quinta-feira

Diversas vagas em diversos setores - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 215 vagas de emprego para Campo Grande nesta quinta-feira (23). As oportunidades são para cabeleireiro, auxiliar de cozinha, atendente de mesa, garçom, manicure, manobrista, mestre de obras, passador de roupas, entre outras.

Exclusivas para pessoas com deficiência são reservadas 12 vagas, distribuídas em: atendente de telemarketing (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (6), auxiliar financeiro (1), operador de vendas (1), recepcionista secretária (1) e repositor de mercadorias (1).

No quadro geral, os cargos com mais vagas são de analista de suporte técnico (16), auxiliar de logística (10), vendedor pracista (12), cuidador em saúde (10), pedreiro (10) e auxiliar de limpeza (9). Também há oportunidades para encanador, eletricista, operador de empilhadeira, serralheiro, técnico agrícola, etc.

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.