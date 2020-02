Mais de 200 vagas de emprego são ofertas nesta sexta-feira em Campo Grande

Interessados devem procurar a Funtrab - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A semana já está no fim, mas ainda há diversas oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. A Funtrab (fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 212 vagas só em Campo Grande nesta sexta-feira (14). As oportunidades são variadas, há vagas para borracheiro, confeiteiro e até churrasqueiro.

Há vagas para analista de suporte técnico (10), auxiliar de limpeza (6), auxiliar de linha de produção (5), azulejista (3), churrasqueiro (4), instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (5), motorista carreteiro (4), pedreiro (21), promotor de vendas (4), soldador (5), vendedor pracista (19), entre outras.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho.

Outra forma de participar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário para entrevista. A Funtrab orienta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.