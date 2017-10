Advogado de MS lança a obra “A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial”

Margareth Bertelli, Mauricio Franco, Mansour Elias Karmouche (presidente OAB-MS), desembargador Vilson Bertelli, Pedro de Castilho Garcia (Advogado e professor), Alexandre Ávalo (Procurador-Geral do município de Campo Grande) e João Paulo S. Delmondes (A - Divulgação

Na última quinta-feira (26), foi lançado em Campo Grande-MS, a obra “A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial” que explora as inesgotáveis polêmicas relacionadas às chamadas provas ilícitas, bem como o debate filosófico relativo à utilização do processo judicial como meio de busca da verdade.

O autor do livro, professor e advogado Pedro Castilho Garcia

Para o advogado Pedro de Castilho Garcia, este livro é a concretização de um sonho que começou no início de sua carreira, e desde lá tem buscado investir de forma mais efetiva no mundo acadêmico. Ele conta que tudo começou com o mestrado na Universitat de Girona, na Espanha, quando conheceu um senhor que hoje é considerado o maior processualista do mundo, o italiano Michelle Taruffo.

“Com as lições que aprendi com Taruffo, que inclusive é referência para várias obras do direito brasileiro, consegui o incentivo que me faltava e o conceito teórico para explorar essa tema tão complexo. O conteúdo probatório é um dos mais delicados do direito e na prática diferencia o profissional que busca algo a mais na advocacia ou mesmo no magistério. É impossível de ser ignorado por qualquer profissional independentemente da área jurídica que atue e queria se destacar e exercer um trabalho de qualidade” diz Pedro.

Mansour Elias Karmouche (presidente OAB-MS), desembargador Vilson Bertelli, o professor Pedro de Castilho Garcia e o professor João Paulo S. Delmondes

Com a livraria lotada, Dr. Pedro, autor do Livro, conta que o evento superou as expectativas com a presença de grandes nomes do direito estadual como o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, juízes da justiça estadual e federal, vereadores, entre outros e serviu para mostrar a força acadêmica no estado. “MS tem se destacando nos últimos anos no cenário nacional pela qualidade técnica dos juristas, dos nossos professores de direito, e estudiosos do modo geral. Hoje somos reconhecidos como um dos principais estados produtores de obras do relevo jurídico”, salienta.

E o sucesso da obra foi tão grande que a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), irá realizar em meados de novembro um ciclo de palestras para abordar os temas apresentados no livro. “As presunções, as espécies de provas, valoração do conteúdo probatório, o conceito geral de prova, fundamentação de decisões judiciais, enfim tudo que foi abordado neste livro poderemos falar nesse ciclo de palestras, que será realizado em novembro na universidade”, explica Dr. Pedro.

Coordenada pelos advogados Pedro de Castilho Garcia e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, a obra contou com a ilustre participação de nomes icônicos do direito estadual, entre eles professores, magistrados e outros conceituados advogados, como o desembargador Vilson Bertelli, o conselheiro estadual da OAB-MS Heitor Miranda, o procurador-geral do Município de Campo Grande Alexandre Ávalo, o presidente da Escola da Magistratura de MS Juiz Alessandro Carlo Meliso Rodrigues, entre outros, que visam suprir a ausência de debate de temas polêmicos como as controversas presunções sob a ótica do processo civil brasileiro, a pouco comentada, porém, inexoravelmente necessária teoria da valoração do conteúdo probatório, bem como temas recentes reflexos à vigência da nova Lei processual civil, tais quais as inovações conceituais acerca da fundamentação das decisões judiciais, a ação de produção antecipada da prova e os reflexos do novo Código de Processo Civil na prática tributária e trabalhista.

O livro explora, ainda, as inesgotáveis polêmicas relacionadas às chamadas provas ilícitas, bem como o debate filosófico relativo à utilização do processo judicial como meio de busca da verdade.

“A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial” é indicado para os acadêmicos que almejam aprofundar o conteúdo técnico relativo ao sistema probatório, mas, sobretudo, aos profissionais do direito que possuam paixão pelo debate filosófico da ciência jurídica, e a todos que desejam conhecer um pouco mais sobre o assunto.

Para quem desejar adquirir o livro basta entrar em conta pelos telefones 98126 4116 ou pelo e-mail: pedrogarcia.adv@Outlook.com.