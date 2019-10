Advogado Dadinho Cury é empossado como juiz substituto do TRE/MS

Advogado tomou posse como juiz substituto do TRE/MS - Divulgação

Na tarde de terça-feira, 22, no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o advogado José Eduardo Chemin Cury tomou posse como juiz membro substituto, para o biênio 2019/2020, na vaga deixada pelo advogado Juliano Tannus. A nomeação, feita pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 15 de outubro.

José Eduardo Chemin Cury é advogado militante e sócio do Escritório Jurídico Pradebon, Cury & Luna Advogados Associados; pós-graduado em Direito Administrativo (UNAES) e Constitucional (PUC/SP), e pós-graduado em Direito Eleitoral.