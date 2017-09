Administrativos da Educação pedem apoio aos deputados para a criação de uma Comissão de Educação

Em paralisação de 24 horas dos Administrativos da Educação, a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) que representa a categoria com 6.500 trabalhadores/as, mobilizou mais de 1.400 Administrativos ontem, dia 20 de setembro, na Assembléia Legislativa. Com o Plenário lotado, a categoria pediu apoio aos deputados para que fosse criada uma Comissão de Educação, que foi aceita.

Com apresentação do Grupo Imaginário Maracangalha, apitos, cartazes, faixas e buzinas a categoria reivindicou a recuperação da carreira e um Piso Salarial justo, pois os administrativos são os únicos do estado de Mato Grosso do Sul que recebem menos que um salário mínimo.

O Presidente do SIMTED de Bataguassu, professor Paulo Antonio dos Santos esteve presente na mobilização e enalteceu a importância dos administrativos e exigiu a valorização da categoria. " O administrativos desempenham um papel fundamental na educação, são também educadores, pois organizam, estruturam, assessoram de forma educativa as ações existentes nas nossas escola e, devem ser valorizados como tal".

O Presidente da FETEMS Jaime Teixeira, durante o uso da palavra, o reivindicou aos profissionais um ‘reajuste digno’ para a categoria. "O Piso dos Administrativos hoje é de R$ 805, menor que um salário mínimo. O reajuste da categoria está congelado desde 2015 e estão sem os pagamentos de progressões e promoções funcionais".

Dentre as reivindicações estão a Política de Valorização; Incorporação do Abono; Publicação e Pagamento das Promoções e Progressões Funcionais; Reestruturação da Carreira; Pró-Funcionário e Concurso Público.

