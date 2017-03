Acusadas de matar manicure são julgadas e família da vítima protesta

É realizado nesta quarta-feira (29) o júri popular de Gabriela Antunes Santos e Emilly Karoliny Leite, acusadas de matarem a manicure Jeniffer Nayara Guilhermete de Morais, de 22 anos, em Campo Grande. Antes do julgamento começar, a família da vítima protestou por justiça em frente ao Fórum.

O corpo da manicure foi encontrado em uma cachoeira da capital sul-mato-grossense no dia 16 de janeiro de 2016. Um dia antes ela foi baleada e caiu no local.

A família de Jeniffer levou cartazes para a entrada do Tribunal do Júri. "Esperamos justiça, as duas têm que pagar. Elas estão inventando um monte de história. Minha neta não era nada disso que elas estão falando, ela era uma pessoa boa, alegre. Ainda sinto muita falta, muita saudade. Minha neta era muito amorosa, ela ia na minha casa todos os dias", disse Zilda Maria Vieira Guilhermete.



As duas acusadas confessam o crime e estão presas. Elas foram pronunciadas pelo crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Gabriela responde ainda por posse de munições.



Aos jurados, a mãe de Jeniffer disse. "Eu tenho uma netinha dois anos e nove meses e todo dia ela chora e pegunta: vovó a minhã mãe não vai voltar, ela não vai me buscar"?



Crime

A manicure estava trabalhando quando Emily ligou para ela e marcou um encontro a pedido de Gabriela. Elas passaram na casa da cliente de Jennifer, a pegaram e seguiram para o local conhecido como Inferninho. No carro estava ainda uma adolescente.

Conforme a sentença de pronúncia, Gabriela pegou uma arma de fogo e obrigou Jennifer a caminhar em direção ao penhasco. Ela atirou, a manicure foi atingida e caiu na cachoeira.



De acordo com a polícia, durante o trajeto do local de trabalho de Jeniffer até a cachoeira, todas as mulheres fumaram maconha, inclusive a vítima.



O crime teria sido motivado por vingaça. A manicure teria tido um relacionamento amoroso com o marido da vítima. O homem não tem envolvimento com o crime.

Veja Também

Comentários