IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR) no Instituto Mirim

Neste sábado acontece em Campo Grande a IV Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR), no auditório do Instituto Mirim, na avenida Fábio Zahran, com o tema "O Brasil na década dos afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos".



A realização é do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da subsecretaria de promoção a Igualdade Racial (SUBPIRC), ligada a Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) em parceria com o Conselho Estadual do Direito do Negro.

O evento contará com a presença do Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo e da Conselheira Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Mãe Tuca D'Osoguiã, além da vice governadora Rose Modesto, do subsecretário estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Leonardo Melo, entre outras autoridades.

O combate à discriminação por crença, gênero, raça e etnia têm obtido muitas conquistas, mas a violência racial ainda é uma realidade que ameaça a democracia e a igualdade de direitos e oportunidades. A Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial é um encontro de lideranças da sociedade civil e representantes de governos municipais, estaduais e federal para dialogar sobre as políticas públicas para o enfrentamento do racismo no Mato Grosso do Sul e se espelha na Conferência Nacional, que este ano acontece no mês de maio, em Brasília.

Antes da etapa nacional, as conferências realizadas nos município ou regionalmente, e depois as conferências estaduais e a distrital, são a oportunidade de um grande debate nacional sobre o tema.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, do Governo Federal, as políticas públicas voltadas para população negra e combate à discriminação racial são obrigação de todos os governos, independentemente de ideologia política.

Confira a programação:

7h às 7h30 – Credenciamento

8h20 – Abertura Oficial, vídeo institucional, apresentação cultural, aprovação do Regimento Interno, mesa e palestras

11h30 – Intervalo com almoço cultural

13h – Grupo de trabalho por eixos – leitura e discussão das propostas

16h – Plenária Final – aprovação de propostas, moções e eleição de delegados

17h – Coffe break – encerramento