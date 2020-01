Ações para 2020 e novas unidades são foco de reunião de diretores da Reme

Com uma pauta que abrangeu desde as ações pedagógicas para 2020 até a apresentação dos diretores que irão assumir a gestão das escolas repassadas pelo governo do Estado ao município, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou na manhã desta sexta-feira (31), por meio da Superintendência de Gestão e Normas, uma ), reunião com diretores e adjuntos das 98 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A reunião contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação Elza Fernandes, secretária-adjunta Soraia Campos e superintendentes da Reme. O objetivo também foi repassar aos gestores informações referentes à organização administrativa das unidades, informar a respeito de vagas, matrículas, apresentar os novos conselheiros tutelares, destacar as três novas escolas em tempo integral da Reme, que a partir deste ano passa a contar com cinco unidades com ensino integral, além de abordar as quatro escolas que o município assumiu do governo estadual e que também contarão com turmas de Educação Infantil.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a dedicação e o trabalho dos profissionais da Reme, fatores que têm elevado a procura por vagas nas escolas municipais. “Temos uma equipe apaixonada pela profissão que exerce e isto não reflete apenas no pedagógico, mas também na formação moral futura dos alunos”, pontuou.

A secretária Elza Fernandes agradeceu pelo trabalho realizado em 2019 e falou sobre a importância de estabelecer um ambiente de parceria nas unidades. “Nossa união é fundamental para garantir os excelentes resultados que conquistamos nos últimos três anos. Esta ajuda mútua entre os colegas é que faz uma gestão de qualidade”, disse.

Confiança

A superintendente de Gestão e Normas, Alelis de Oliveira Gomes disse que pelo menos 50 novos funcionários administrativos aprovados em processo seletivo no final de 2019 serão encaminhados à unidades da Reme e ressaltou que a maioria das vagas para as escolas em tempo integral foi preenchida. “A comunidade confia nas escolas municipais por causa do nosso atendimento, por isso fechamos as vagas em tempo recorde”, enfatizou.

A equipe da Sugenor também repassou orientações técnicas quanto ao funcionamento das unidades, a importância do acolhimento das famílias, além de esclarecer sobre as novidades nos projetos pedagógicos e ações da Semed.

A diretora Luci Melinsky, da escola “Nicolau Fragelli”, no bairro São Francisco, que foi uma das repassadas pelo governo do Estado ao município, elogiou a organização da Reme e o acolhimento aos novos diretores. “Estou encantada com a gestão no que diz respeito a comunicação direta com a gente. Somos prontamente atendidos e todas as nossas dúvidas estão sendo respondidas. Eu saí da reunião totalmente orientada sobre minha função”, pontuou.