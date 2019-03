Com atividade lúdica e passeio guiado, ações educativas marcam Dia Mundial da Água

Ações educativas voltadas para a criançada, realizadas na última quinta-feira (21), marcaram a programação do Dia Mundial da Água, celebrado mundialmente no dia 22 de março. Promovidas pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), as atividades envolveram desde o lúdico com o Gibi da Turma da Mônica que fala do uso racional da água e do saneamento básico até um passeio guiado com objetivo de percorrer a margem do córrego Prosa, um dos principais córregos da Capital.

No período da manhã, alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Eleodes Estevan assistiram a apresentação teatral Guaribinha no Mundo Encanado, além de receberem o Gibi Turma da Mônica. A diretora da escola, Eva Regina Ferreira de Brito, lembrou que os valores da preservação da água e do meio ambiente já são temas trabalhados com os alunos.

“A arte é um grande aliado na construção de conhecimento, pois ela envolve os estudantes e ajuda no processo de aprendizagem e conscientização ambiental de jovens e das crianças. Com certeza, eles saem daqui hoje buscando colocar em prática novas atitudes, contribuir, fazer a sua parte, não só reduzindo o desperdício da água, como também preservando o meio ambiente”, frisou Eva.

O gerente de projetos sociais da Águas Guariroba, Willian Carvalho explicou que a ação tem a intenção de atuar de forma educativa. “É uma forma lúdica e descontraída de conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente, por meio uso inteligente deste recurso”, disse.

Passeio guiado

No período da tarde, representantes da sociedade civil organizada e das instituições públicas participaram do diálogo intitulado “Conhecendo as Águas de Campo Grande” e, logo depois, de um passeio guiado com objetivo de percorrer a margem do córrego Prosa, um dos principais córregos da Capital.

A geógrafa Analice Teresinha Talgatti Silva, coordenadora do passeio guiado, explicou que a intenção foi pontuar os participantes as características e curiosidades históricas dos córregos da Capital, destacando que a preservação da história também depende da preservação da água. “A história da nossa humanidade e da nossa cidade passa por suas águas, portanto devemos disseminar o conhecimento sobre a importância dos recursos hídricos no planejamento da cidade. Dos 33 córregos existentes em Campo Grande, optamos por apresentar o córrego Prosa aos alunos porque tem muita ligação com a história do surgimento da cidade”, explicou.

As atividades realizadas contaram com apoio da Águas Guariroba, Trata Brasil, Consórcio Guaicurus, Revolução Ambiental e Secretaria Municipal de Educação (Semed).