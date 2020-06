Ação solidária destina alimentos para entidades da Capital

Durante pouco mais de um mês, a rede Fort Atacadista firmou uma parceria com a Rádio Cidade para realizar a campanha “Chega junto para doar”, com o objetivo de arrecadar doações de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal. O resultado foi a arrecadação de 767 produtos doados pelos campo-grandenses, através das caixas coletoras dispostas em todas as lojas do Fort na cidade. O montante irá beneficiar entidades e famílias em situação de risco.

As doações puderam ser feitas com produtos adquiridos nas próprias lojas da rede ou com itens trazidos de casa pelos clientes; todos os donativos foram destinados para a Assistência Social de cada município. Segundo a coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, em tempos de pandemia, essa é uma forma de estimular a solidariedade.

“Aproveitamos o fluxo nas lojas do Fort para facilitar as doações e a parceria com a rádio possibilitou mais visibilidade a campanha. Esperamos que essa ação seja benéfica para muitas famílias de Campo Grande”, avalia.

A iniciativa também se estendeu a outros estados em que a bandeira Fort Atacadista está presente. Em Santa Catarina, a campanha “Chega junto para doar” aconteceu em parceria com as rádios Massa FM (Brusque, Blumenau, Florianópolis, São José e Palhoça), Menina FM Itajaí, 105 FM (Jaraguá do Sul), Jovem Pan Joinville, MIX Litoral (Porto Belo), 102 FM (Capivari de Baixo e Tubarão), 105 FM Criciúma, Chapecó FM, MIX FM (Lages) e Aquarela FM (Barra Velha).

Em Mato Grosso, a ação contou com parceria da rádio Nativa FM 90,1, e Freguesia Visual e as doações foram destinadas ao Abrigo Bom Jesus. Já no Distrito Federal, o apoio ficou por conta da rádio Clube FM 105.5 e Gráfica Movimento, e as doações foram para o Lar Casa Azul.