Ação solidária arrecada mais de 130 pares de tênis

Mais de 130 pares de tênis foram arrecadados na ação solidária, da W30 Performance Humana, na manhã deste domingo, no Parque das Nações Indígenas, para 50 crianças do Projeto Mais Velozes nas Moreninhas em Campo Grande. No local, foi oferecido um treino funcional e distribuição de brindes.



Com apoio do vereador William Maksoud, crianças e adolescentes que treinam descalças no Parque Jacques da Luz foram transportadas para o Parque das Nações e ganharam uma manhã recreativa e especial. "Gostei muito! Estou escolhendo o meu tênis", disse, satisfeito, Renato Araújo, de 13 anos.





Estudante Isadora Dominick, de 13 anos, também corre descalça no grupo e sonha em ser atleta. De tudo, para ela, o melhor do evento foi o treino funcional. "Gostei dos exercícios, da aula".



O organizador do evento, sócio da W30 Performance Humana Eder Wagner, ficou satisfeito com o resultado. "Meus alunos vieram, ajudaram com a doação de tênis e fizeram o treino deles. Outras pessoas puderam conhecer a nossa atividade funcional e nós decidimos abraçar o Projeto Mais Velozes nas Moreninhas. Quem quiser ainda pode deixar doações na Rua Oceano Atlântico, 99, no Bairro Chácara Cachoeira, que levaremos lá", disse Eder Wagner.



Parceiros



Após o treino funcional da W30 Performance Humana, os participantes receberam hidratação da Águas Guariroba e açaí da Dale Sorvetes. Também havia degustação de produtos de suplementos da Canibal e do café Maritá. Apoio da Fundesporte, da Neo Esportes, do Lúcio Brandão, do aplicativo Kmais, da Blink 102 FM e da Tv MS Record.