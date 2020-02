Ação em prol do Cotolengo sorteia camiseta oficial do título da Libertadores

O diretor-presidente da instituição no Estado, padre Valdeci Marcolino, explica que dinheiro arrecadado será para mobiliário de casa inclusiva para 10 crianças - (Foto: Divulgação)

Conhecido e reconhecido pelo trabalho de assistência que realiza às pessoas com paralisia cerebral grave e deficiências mental, intelectual e neurológica, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense irá acolher, a partir de fevereiro deste ano, 10 pessoas (jovens e adultos entre 18 e 59 anos) na nova residência inclusiva, que, diferente dos outros trabalhos da instituição, vai funcionar em período integral, com atividades e assistência 24 horas por dia.

Atualmente, a instituição atende, em média, 200 pessoas, sendo cerca de 130 atendimentos clínicos por mês, além de outros 40 na modalidade “Centro Dia”, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com transporte, higienização, alimentação, atendimentos nas área de Terapia Ocupacional, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia Motora, Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiologia, Nutrição e Enfermagem. As famílias também recebem apoio por meio de visitas domiciliares feitas pelo setor de Serviço Social.

“A nova residência inclusiva é a primeira unidade do tipo, possui 350 m² e foi construída no terreno da própria instituição. É uma casa com 10 ambientes, como varanda, espaço de leitura, refeitório, enfermaria, além dos quartos, que vão abrigar dois moradores por quarto. Os móveis precisam ser todos adaptados aos moradores, que receberão cuidados diários como alimentação especial e/ou por sonda, auxílio para higienização e administração de medicamentos controlados e apoio para as atividades de vida diária, além de atendimentos nas áreas especializadas, como os demais assistidos”, explica o Diretor Presidente da instituição, Pe. Valdeci Marcolino.

Atualmente, 35 funcionários e 10 voluntários dão conta da demanda de trabalho, mas, com o funcionamento da residência inclusiva, novos colaboradores serão contratados. Para começar a funcionar, a residência necessita de todo o mobiliário adaptado específico, que demandam cerca de R$ 65 mil. São itens como lavadora e secadora de roupas, inalador e nebulizador, conjunto de sofá, freezer, geladeira, fogão, forno elétrico, umidificador e purificador de ar, medidor de pressão arterial, entre outros.



A camiseta do Flamengo utilizada na partida final da Libertadores 2019, autografada pelos jogadores campeões.

Para ajudar a arrecadar o valor, um grupo de empresários de Campo Grande doou uma camiseta oficial do Flamengo assinada pelos jogadores do time, como Bruno Henrique, Reinier, Vitinho, Gabigol, e outros. A camiseta é a oficial da final do Campeonato Libertadores da América 2019, jogo que aconteceu no dia 23 de novembro no Estádio Monumental, na capital do Peru, Lima. Depois de 38 anos, o time carioca conquistou o campeonato, ganhando o jogo por 2 a 1 do River Plate.

Para participar do sorteio basta acessar o site www.cotomengo.com.br e garantir um dos números disponíveis. O sorteio está previsto para o dia 30 de março de 2020.

Sobre o Cotolengo

Criado em 1996 pela Pequena Obra da Divina Providência, congregação religiosa fundada por São Luiz Orione, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense tem como missão acolher a pessoa, de qualquer idade, gênero, etnia e religião, com necessidades especiais visando à promoção humana, a reabilitação e a inclusão social. Entre os assistidos pela instituição estão crianças, adolescentes e adultos provenientes de famílias de baixa renda, sem estrutura para atender às necessidades básicas da pessoa com deficiência.



Atualmente, pouco mais de 160 meninos e meninas com idades até 22 anos recebem atendimentos específicos.

Serviço

O lançamento Oficial do Sorteio em Prol do Cotolengo Sul-Mato-Grossense acontece nesta terça-feira (04/02) às 11h na sede da instituição, localizada à Rua Jamil Basmage, 996 - Conj. Res. Mata do Jacinto.

Arquivo