Ação em prol da mãe do Kauan Andrade acontece dia 7 de setembro

O Coletivo Feminista Lídia Baís promove o Bazar Independente, uma Ação de Mulheres em Prol da Mãe do Kauan Andrade. O menino de 9 anos foi vítima de pedofilia e seu corpo está desaparecido desde o dia 25 de junho.

O evento acontece no dia 7 de setembro, às 16 horas, no Drama Bar. Durante a ação será realizado um bazar beneficente com preço único de 5 reais por peça, com venda de roupas, sapatos e acessórios. Além disso, serão vendidos doces produzidos pelas participantes do Coletivo.

Toda a renda arrecadada pelo evento, bem como os alimentos arrecadados, serão repassados à família de Kauan, que, além do trauma do crime, passa por um momento financeiro bastante delicado.

Além do bazar, serão realizadas intervenções artísticas, exposições de arte, discotecagem e roda de conversa com o tema Mulheres e Capitalismo. “Vamos abrir espaço para visibilizar o trabalho de artistas mulheres e ainda poder discutir temas importantes para nós como o mercado de trabalho, desvalorização do trabalho doméstico e materno, entre outros”, explica a psicóloga Carlota Philippsen, uma das organizadoras do Coletivo.

Quem for ao evento e adquirir qualquer item do Bazar concorrerá também a uma tatuagem na Tattoo Parlour.

Serviço

Bazar Independente - Ação de Mulheres em Prol da Mãe do Kauan Andrade

Data: 07 de setembro

Horário: a partir das 16 horas

Local: Drama Bar - Av. dos Estados, 21.

Sobre o Coletivo

Campo Grande é a cidade brasileira com os maiores índices de violência à mulher. Não é coincidência que A Casa da Mulher Brasileira está localizada aqui. Com esse princípio, veio a ideia de criar uma união para incentivar o fortalecimento entre mulheres. O Coletivo é um espaço para discutir temas que tenham relação com o desafio diário de ser mulher em uma sociedade tão desigual. Além disso, o Coletivo tem a intenção de criar uma rede de apoio e segurança entre mulheres.

