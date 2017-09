Ação Cidadania acontece dia 30 em Sidrolândia

O prefeito Marcelo Ascoli agradeceu a recepção do presidente da Fiems e declarou ser uma honra receber o programa no município / Divulgação

Em reunião realizada nesta quarta-feira (06), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, definiram que o município receberá a 3ª edição da Ação Cidadania no próximo dia 30 de setembro. “Sidrolândia é um município que tem se destacado economicamente graças a ações empresariais muito animadoras e, por isso, precisa do nosso apoio. Dessa forma, conversando com o prefeito, decidimos levar a Ação Cidadania para a população da cidade, oferecendo serviços de cidadania, educação, saúde e lazer”, afirmou Longen.

O prefeito Marcelo Ascoli agradeceu a recepção do presidente da Fiems e declarou ser uma honra receber o programa no município. “Para nós, recebermos os serviços disponibilizados pela Ação Cidadania é uma conquista para a população. O presidente entende que Sidrolândia é um município pujante, com grande capacidade de desenvolvimento, e esses serviços vão beneficiar nossa gente”, disse, acrescentando que o local para realização do evento será definido com a equipe técnica da Prefeitura e do Sesi.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã e Campo Grande e as próximas cidades beneficiadas serão Sidrolândia, no dia 30 de setembro, Coxim, no dia 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, no dia 18 de novembro. Em Ponta Porã, a 1ª edição deste ano da Ação Cidadania atraiu 4.985 pessoas e fez 11.801 atendimentos nas áreas de educação, saúde, cidadania e lazer, além do sorteio de 20 bicicletas entre o público presente, enquanto a 2ª edição foi no Bairro Moreninha 3, em Campo Grande, onde 4.615 pessoas participaram e foram feitos 13.032 atendimentos, além do sorteio de 20 bicicletas entre o público presente.

