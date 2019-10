Acadêmicos de Direito da Uniderp vão representar MS em concurso nacional da OAB

Alunos da Uniderp venceram o júri simulado da UCDB - Divulgação

Acadêmicos da Universidade Anhanguera Uniderp (Uniderp) de Campo Grande, foram os vencedores em setembro da Seletiva Estadual para o II Concurso de Júri Simulado Nacional da ENA, realizada pela Escola Superior da Advocacia (ESA/MS). Eles agora vão representar o Estado na etapa nacional. A primeira rival será a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No Estado, os alunos disputaram a final da seletiva contra a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Os vencedores foram: Carlos Henrique S. Justino, Dalila Cabral Mota, Diego Guimarães, Gabriel Lima Guilherm e Hawany Menezes. Eles receberam livros ofertados pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), certificado emitido pela ESA/MS e o credenciamento a participar do II Concurso de Júri Simulado da ENA.

A seletiva está sendo feita em todos os estados. “Segundo padrão adotado pelas Seccionais do país foi feita a Seletiva Estadual pela ESA/MS. O processo envolve avaliação direta por um júri leigo e técnico. A Uniderp se consagrou vencedora e agora está credenciada a representar Mato Grosso do Sul no concurso nacional”, comentou o Diretor da ESA/MS, Ricardo Pereira.

A Comissão Avaliadora foi composta pelo Advogado Fábio Ricardo Trad Filho e Janaína da Silva e a Comissão Organizadora: Ricardo Souza Pereira, João Paulo Delmondes e Tiago Bunning. O corpo de Jurados da seletiva foi da Faculdade Facsul/FCG.

Orgulho

Para o acadêmico de Direito, Diego Guimarães Pinheiro, que faz parte da equipe vitoriosa, chegar a etapa nacional já é uma grande vitória. “É um feito inédito para uma equipe acadêmica estadual. Teremos chaves em Brasília e nós já de estarmos participando deste concurso a nível nacional e levar o nome de MS, levar a qualidade acadêmica para fora é um motivo de grande regorizo”, salientou o estudante, que é estagiário da empresa Castro, Grilo e Pavan Associados em Campo Grande.

Guimarães explica que o II Concurso de Júri Simulado da ENA será nos dias 04 e 08 de novembro de 2019 em Brasília.