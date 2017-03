Acadêmicos da UFMS vão à grande final do Desafio Universitário Empreendedor

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) foi a grande campeã estadual do Desafio Universitário Empreendedor, competição promovida pelo Sebrae para simular os desafios do dia a dia de uma empresa e estimular assim o espírito empreendedor entre acadêmicos de todas as idades. Após três dias de disputa, os vencedores foram conhecidos neste domingo (19), em solenidade realizada na sede da instituição de apoio aos pequenos negócios em Campo Grande.

A instituição de ensino superior foi a que mais teve alunos inscritos, tanto no ciclo 2016 quanto em todo o histórico da disputa. Os quatro primeiros colocados (respectivamente: Lucas Castro da Silva, do campus de Três Lagoas; Suni Lini, de Campo Grande; Julia Moretti, também da capital; e Lais Stefani Rosa Ramos, do campus Pantanal, em Corumbá) também são da universidade. Além disso, o professor - Eduardo Ferrufino Guzman - mais indicado pelos competidores nesta edição e no acumulado dos anos faz parte do quadro de docentes da UFMS.

Lucas recebe prêmio das mãos de Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae/MS; Marcelo Turine, reitor da UFMS; Patrícia Pereira, gestora estadual do Desafio; e Tito Estanqueiro, dir. de operações do Sebrae/MS

"Fico muito feliz por representarmos as universidades do estado na etapa nacional. A prioridade da atual gestão é o empreendedorismo, a inovação e a integração com o mercado de trabalho", afirma o reitor Marcelo Turine. Ele aproveitou para parabenizar todos os professores que motivam seus alunos para empreender, e afirmou que "é dever da universidade dar um retorno na prática à comunidade e não só publicar papers para ficar na prateleira".

Ao todo, 22 estudantes de cinco universidades (Estácio de Sá, FIPAR, FSST, UFGD e UFMS) e sete municípios (Anastácio, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário e Paranaíba) concorreram à etapa sul-mato-grossense.

"O game possibilita vivenciar como é gerir uma empresa numa situação de mercado. Então, os acadêmicos desenvolvem habilidades que são colocadas em prática graças a esta proposta de trabalho em parceria com as instituições de ensino superior", destaca Tito Estanqueiro, diretor de operações do Sebrae/MS.

Vencedores

Os quatro melhores colocados formarão a equipe que representará Mato Grosso do Sul na grande final, de 07 a 12 de abril, em Brasília. Cada um já levou para casa troféu e smartphone, e concorrem na capital federal ao prêmio máximo de R$ 20 mil para cada integrante do grupo campeão (o segundo colocado fatura R$ 10 mil por participante e, para o terceiro lugar, o valor é de R$ 5 mil por acadêmico).

Lais Stefani , Lucas, Suni e Julia

"Participei no ano passado e isso fez a diferença agora para meu crescimento como empreendedor. Dessa vez, coloquei em prática tudo que eu aprendi e a expectativa para a final é a melhor possível", afirma o 1º lugar de MS, Lucas Castro da Silva, que futuramente pretende abrir o próprio negócio.

"Quando eu era universitário também jogava o Desafio. Como isso me ajudou a abrir minha própria empresa, decidi incentivar os meus alunos", afirma o professor Eduardo Ferrufino Guzman. "Esta é a lição que fica nessa disputa: superar desafios através do conhecimento, aplicando a teoria em casos práticos", conclui o docente.

