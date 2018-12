Abertas inscrições para professores atuarem nas unidades da Escola da Autoria

A Escola Estadual Luisa Vidal Borges Daniel do bairro Bonjardim, foi a primeira escola integral da capital - Divulgação

Estão abertas as inscrições para professores da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul atuarem nas escolas que ofertam o programa de Educação em Tempo Integral, denominado Escola da Autoria, para a etapa do Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (18.12) no site.

O edital é para professores do quadro permanente do magistério do Estado, ainda que em estágio probatório, para atuar em regime de trabalho de 40h semanais. Entre os requisitos para participar da seleção, o candidato deve possuir, no mínimo, três anos de experiência na função docente, em qualquer unidade de rede de ensino, pública ou privada, declarados pela escola onde exerceu a docência.

Os interessados podem conferir no edital todos os pré-requisitos, relação das escolas estaduais pertencentes ao programa e demais informações sobre o processo seletivo. O edital foi publicado na página 4 da edição nº 9.802 Diário Oficial do Estado (DOE).

A Escola da Autoria tem a proposta de trabalhar a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21. Para que isso aconteça, a matriz dessas escolas atende de forma articulada as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem disciplinas eletivas, projeto de vida, estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais e ambientes de aprendizagem entre outras práticas.