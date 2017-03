Abertas inscrições para curso de Língua Brasileira de Sinais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu inscrições para o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), organizado pela Divisão de Educação Especial. O curso tem o objetivo de promover o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais para a comunicação entre surdos e ouvintes, facilitando, principalmente, a relação entre professor e aluno.

Também podem participar familiares de pessoas com surdez e comunidade em geral. O curso será organizado em módulos anuais nos níveis Básico I, Básico II, Intermediário e Avançado, com aulas uma vez por semana, no período noturno, das 18h às 20h30m.

A formação é oferecida pela Semed desde 2003. Após iniciado o curso, as aulas acontecem uma vez por semana, sendo abordado os temas legislação da língua de sinais, cultura do surdo (como se portar diante da pessoa com deficiência), a partilha da conversa (sempre estar incluindo na conversa), alfabeto, números, família, cores, alimentos, cumprimentos e outros temas.

As inscrições acontecem entre os dias 6 e 17 de março e poderão ser realizadas somente por telefone através do número (67) 3314-3840. As aulas começam em março e terminam na segunda semana do mês de dezembro, obedecendo o calendário escolar da Reme.

A expectativa da Semed é que o curso atenda aproximadamente 30 alunos por turma, totalizando de 200 a 240 alunos. A maior procura, segundo a professora Giselle Rosa, são de professores e profissionais do comércio que possuem clientes com deficiência. O Cefor – Centro de Formação fica localizado na Rua Onicieto Severo, nº 460, Vila Margarida.

Confira o cronograma:

Segunda:

– Básico II

– Intermediário

Terça-feira:

– Básico I

– Prática de interpretação

Quarta-feira

– Básico II

– Avançado

Quinta-feira

– Básico I

– Básico II

